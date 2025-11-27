الخميس 27 نوفمبر 2025
المصري بالزي الأبيض وزيسكو بالبرتقالي قبل مواجهة الكونفدرالية (صور)

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة المصري وزيسكو
عُقد، منذ قليل، بقاعة كبار الزوار باستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية،  الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر إقامتها على الملعب ذاته في الثالثة عصر غد الجمعة.

تعرف على وقائع الاجتماع الفني لمباراة زيسكو يونايتد والمصري 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر  ، فيما سيرتدي فريق زيسكو الطاقم البرتقالي  وسيرتدي حارسه اللون الأزرق.

مباراة زيسكو والمصري 

ترأس الاجتماع مراقب مباراة زيسكو والمصري التنزاني أحمد ماجوي بحضور منسقة المباراة فالنتينا بوتسو من جنوب أفريقيا والمنسق الإعلامي الزامبي سيدني مانجالا  وحكم المباراة أندريه كوليسالا، فيما مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

 

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية 

ويحل فريق المصري ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتذاع مباراة زيسكو والمصري على قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الكونفدرالية الإفريقية

الجريدة الرسمية