أخبار مصر: مفاجآت في نتائج الحصر العددي لمرشحي الجولة الثانية، اليوم تحديد مصير الطعون الانتخابية، خريطة الأمطار الرعدية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بمركز ميت غمر الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر.

اليوم، الحكم في 252 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، حكمها في 252 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي وإلغاء النتائج.

القضاء الإداري يحسم اليوم عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

يترقب طلاب وخريجي التعليم المفتوح صدور الحكم النهائي بشأن عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية الذي من المنتظر أن يصدر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

فوزي الجوجري وضياء الدين داود الأعلى، نتائج الحصر العددي في الدائرة الأولى بدمياط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي أسفرت عن حصول المرشحين فوزي مأمون حسن الجوجري وضياء الدين عصام الدين محمد داود على أعلى الأصوات بين المرشحين المتنافسين.

ماتت وعادت إلى الحياة فجأة، تفاصيل ما حدث في أزمة والدة رضا البحراوي الصحية

شهدت والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي أزمة صحية حادة خلال الساعات الماضية، عقب تدهور كبير في حالتها نتيجة صراع طويل مع مرض السرطان، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

تدخل حيز التنفيذ في يناير، تفاصيل وثيقة وقعها بوتين لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسا

طالبت وثيقة وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشرت الثلاثاء، بـ"ترسيخ اللغة والهوية الروسية"، في أجزاء من أوكرانيا ضمتها موسكو منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.

اليوم، الحكم على البلوجر "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة في المنزلة والمطرية بالدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة السابعة ومقرها المنزلة والمطرية.

انخفاض حاد والصغرى تقلق، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الخلافات تخرج إلى العلن، زامير يشكو لنتنياهو "ظلم" وزير الدفاع يسرائيل كاتس

كشفت قناة "كان" العبرية، عن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع رئيس الأركان إيال زامير، على خلفية احتدام الأزمة بين الأخير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العرب ودوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والتصفيات الملحق المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر.

اليوم، الحكم في 3 دعاوى من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها في 3 دعاوى مقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف.

الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول

كشف تقرير الطب الشرعي في تركيا، لغز قضية "الوفاة الغامضة" لسياح مدينة إسطنبول، وهم 4 أفراد من عائلة "بوجيك"، بعد أن هزت مؤخرًا الرأي العام في البلاد.

ما يقرب من نصف الأصوات باطلة، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في دمياط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة دمياط، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الاولى، وذلك عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية وتجميع الأصوات.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة رعدية على حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.

ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف

صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصراع الأوكراني يسير في اتجاه واحد، وأن بعض الأراضي قد تصبح روسية في نهاية المطاف، مؤكدًا أن مناقشات الحدود المتعلقة بأوكرانيا وروسيا عملية معقدة.

إعلان نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في الدقهلية (فيديو)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين ببندر المنصورة الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة.

أحمد فرغلي يبتعد عن أقرب منافسيه، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في بورسعيد

أعلنت اللجنة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات فرع بورسعيد، نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد في الدائرة الثانية والتي تمثل أحياء “الجنوب والمناخ، والغرب”، حيث تم الحصر في المدينة الرياضية بحي الزهور.

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

أظهرت دراسة جديدة أن إيقاف أدوية إنقاص الوزن من عائلة (جي.إل.بي-1) قبل الحمل يزيد، على ما يبدو، من خطر حدوث مضاعفات ومن فرص الولادة المبكرة، وهو ما يتعارض مع الإرشادات التي تقول إنه يتعين على النساء التوقف عن تناول هذه الأدوية قبل الحمل.

ثروت سويلم في منافسة ثلاثية، نتائج الحصر العددي بدائرة أبو حماد والقرين بالشرقية (فيديو)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة أبو حماد والقرين.

