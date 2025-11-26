فوزي الجوجري وضياء الدين داود الأعلى، نتائج الحصر العددي في الدائرة الأولى بدمياط

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي أسفرت عن حصول المرشحين فوزي مأمون حسن الجوجري وضياء الدين عصام الدين محمد داود على أعلى الأصوات بين المرشحين المتنافسين.

إحصائية بعدد أصوات كل مرشح

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

فوزي مامون حسن الجوجري 30679 صوتا، بنسبة بلغت 55.44% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ضياء الدين عصام الدين محمد داود 28292 صوتا بنسبة 51.12%.

أحمد أحمد طاهر بعيت 16046 صوتًا.

عليوة عبد المقصود محمد السري 9594 صوتًا.

عوض السيد العلمي 5404 أصوات.

عدد اللجان الفرعية

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة 5542 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 588 صوتًا، ليصبح إجمالي من أدلوا بأصواتهم 6150 ناخبًا.

وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين على مستوى المحافظة بلغ 646 ألفًا و34 ناخبًا، فيما بلغ عدد الحضور 61 ألفًا و179 ناخبًا.



وأسفرت عملية الفرز عن 11 ألفًا و514 صوتًا باطلًا، مقابل 49 ألفًا و660 صوتًا صحيحًا.



وعلى مستوى التصويت بالقائمة، أوضح الحصر العددي أن عدد المؤيدين للقائمة بلغ 41 ألفًا و256 ناخبا، بينما رفضها 8404 ناخبين.

نتائج الفردي بالدائرة الأولى

وفيما يخص المقاعد الفردية بالدائرة الأولى، بلغ إجمالي عدد الأصوات 61 ألفا و179 صوتًا، منهم 55 ألفًا و342 صوتًا صحيحًا، بينما سجلت اللجان 5828 صوتًا باطلًا.



وتأتي هذه النتائج بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز داخل اللجان الفرعية، وسط متابعة دقيقة من اللجنة العامة، والتي أعلنت الأرقام النهائية وسط شفافية كاملة وإقبال ملحوظ من الناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.