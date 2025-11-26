الخلافات تخرج إلى العلن، زامير يشكو لنتنياهو "ظلم" وزير الدفاع يسرائيل كاتس

18 حجم الخط

كشفت قناة "كان" العبرية، عن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع رئيس الأركان إيال زامير، على خلفية احتدام الأزمة بين الأخير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأشارت القناة العبرية إلى نتنياهو قال لزامير خلال لقائه معه اليوم الثلاثاء، واستمر لأكثر من ساعة، "أنت رئيس الأركان، ولك الحق في بعض الأمور، لكنك تابع للقيادة السياسية".

وانتقد نتنياهو بشدة التصريحات العلنية لزامير وكاتس، قائلًا: "أطالب بوقف الخطاب العلني فورًا"، معربًا عن استيائه من سلوك زامير في الأيام الأخيرة، خاصة البيان المطول، الذي أصدره ضد وزير الدفاع.



بدوره أبلغ زامير نتنياهو برغبته في تجاوز الخلاف، مضيفًأ أن وزير الدفاع يعامله بظلم، مبينًا أن الوزير كاتس يُقوّض سلطته ومصداقيته داخل الجيش، ولا سيما أن "علاقة العمل بينهما تقلصت إلى أدنى حد"، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.

وأكد أنه يتصرف بموضوعية، ويرغب في قيادة الجيش بعد "كارثة 7 أكتوبر"، بالإشارة إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في الـ7 من شهر أكتوبر لعام 2023.

وأضاف زامير أنه حدد لنفسه مهلة حتى الأحد المقبل لإجراء محادثات جادة مع كبار الضباط الذين تولوا مناصب قيادية "يوم الكارثة"، بهدف دفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الأمام.



واعتبرت مصادر مقربة من نتنياهو، أن تعيين زامير رئيسًا للأركان "كان خطأ"، بحسب "كان" العبرية.

ونقلت القناة، عن المصادر قولها، يوم الثلاثاء: "لقد أخطأنا في تعيينه (زامير). إنه يتصرف باستقلالية شديدة، ويخالف كل ما وعدنا به"، مشددة على أن كاتس "يجب أن يضع حدًا لهذه الحادثة".

وكان زامير، قد أصدر بيانًا عارض فيه قرار الوزير كاتس، بفحص تقرير "لجنة ترجمان"، التي تم تعيينها لفحص تحقيقات الحرب، وتجميد التعيينات في المناصب العليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة شهر.



