الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ماتت وعادت إلى الحياة فجأة، تفاصيل ما حدث في أزمة والدة رضا البحراوي الصحية

رضا البحراوي والدته،
رضا البحراوي والدته، فيتو
شهدت والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي أزمة صحية حادة خلال الساعات الماضية، عقب تدهور كبير في حالتها نتيجة صراع طويل مع مرض السرطان، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

 

وفي لحظة صادمة، أعلنت الأطقم الطبية توقف نبض القلب وجرى إبلاغ الفنان بوفاة والدته بعد ثبوت غياب مؤشرات الحياة.

والموقف تغير تمامًا وبشكل مفاجئ، بعد نقل والدة الفنان إلى المستشفى، حيث تم عمل صدمات في الرعاية المركزة بدأت القلب ينبض من جديد وتم وضعها في الرعاية المركزة.

وتم إبلاغ الأسرة أن ما حدث في المنزل مجرد حالة إغماء "غيبوبة" في واقعة أعادت الأمل إلى أسرتها وخلّفت حالة من الذهول وسط الجميع.


ولا تزال والدة الفنان ترقد في العناية المركزة تحت مراقبة طبية دقيقة، حيث تؤكد المصادر أن وضعها الصحي ما زال بالغ الخطورة ويتطلب متابعة مستمرة.

أحد المستشفيات الشعبي رضا البحراوي السرطان المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوى

الجريدة الرسمية