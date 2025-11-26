ثروت سويلم في منافسة ثلاثية، نتائج الحصر العددي بدائرة أبو حماد والقرين بالشرقية (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة أبو حماد والقرين.

وجاءت نتائج الحصر العددي لاصوات المرشحين الفردي كما يلي:

ثروت سويلم (مستقل): 22,656 صوتًا

مدحت السنجري (مستقل): 21,978 صوتًا

جلال صيام (حزب الجبهة الوطنية): 21,660 صوتًا

رضا الحضري: 18,407 صوتًا

انتخابات مجلس النواب، وجاء الحصر العددي لإجمالي الناخبين بالدائرة 371,343 ناخبًا، أدلى منهم 110,596 بصوتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 115,575.

وعلى مستوى القوائم، جاء الحصر العددي لاصوات القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع شرق الدلتا بمحافظة الشرقية 75,916 صوتًا، مما يعكس قوة المنافسة على المقاعد الفردية والقوائم على حد سواء.

