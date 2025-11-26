الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العرب ودوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ليفربول الإنجليزي،
ليفربول الإنجليزي، فيتو
18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والتصفيات الملحق المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر، تستعرضها فيتو في التقرير التالي:

دوري أبطال أوروبا 

نادي بافوس ضد موناكو – الساعة 7:45 مساء – قناة بي إن سبورت 2 HD

كوبنهاجن ضد نادي كايرات - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

سبورتنج لشبونة ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

أتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

أرسنال ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء - beIN Sports 2 HD

باريس سان جيرمان ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

ليفربول ضد إيندهوفن - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إنتراخت فرانكفورت - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

أولمبياكوس ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

منتخب عمان، فيتو
منتخب عمان، فيتو

ملحق تصفيات كأس العرب 

عمان ضد الصومال - الساعة 3 مساء - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

البحرين ضد جيبوتي - الساعة 3 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

اليمن ضد جزر القمر - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

لبنان ضد السودان - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا كأس العرب 2025 أتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان أرسنال ضد بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان ضد توتنهام ليفربول ضد إيندهوفن

مواد متعلقة

دورتموند يكتسح فياريال برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخطف فوزا غاليا من بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يهزم مانشستر سيتي بثنائية في دوري الأبطال بمشاركة مرموش

تشيلسي يكتسح برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا (صور)

الأكثر قراءة

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في اليوسفي والرمان وانخفاض الجوافة والفراولة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة في المنزلة والمطرية بالدقهلية

سعر السمك اليوم، البلطي (رايح جاي) وارتفاع البوري والمكرونة وقفزة في الجمبري

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في بورسعيد

بعد انخفاض لم يدم 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية