مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العرب ودوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والتصفيات الملحق المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر، تستعرضها فيتو في التقرير التالي:

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس ضد موناكو – الساعة 7:45 مساء – قناة بي إن سبورت 2 HD

كوبنهاجن ضد نادي كايرات - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

سبورتنج لشبونة ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

أتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

أرسنال ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء - beIN Sports 2 HD

باريس سان جيرمان ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

ليفربول ضد إيندهوفن - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إنتراخت فرانكفورت - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

أولمبياكوس ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

منتخب عمان، فيتو

ملحق تصفيات كأس العرب

عمان ضد الصومال - الساعة 3 مساء - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

البحرين ضد جيبوتي - الساعة 3 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

اليمن ضد جزر القمر - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

لبنان ضد السودان - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

