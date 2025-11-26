الأربعاء 26 نوفمبر 2025
القضاء الإداري يحسم اليوم عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

د.عامر حسن، فيتو
د.عامر حسن، فيتو
يترقب طلاب وخريجي التعليم المفتوح صدور الحكم النهائي بشأن عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية الذي من المنتظر أن يصدر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت مد أجل الحكم في الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس ضد حكم عودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والمدمج، إلى اليوم الأربعاء  للمداولة.

 

عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

وأكد الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح ثقته فى عدالة القضاء المصري، وأنه سينتصر لطلاب التعليم المفتوح كما انتصر لهم فى 4 أحكام سابقة بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017 بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية والحكم لصالح لطلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج عند تخرجهم بشهادة اكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الحكم يأتي فى الطعن الخامس والاخير المقدم من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس، قائلا “كلنا أمل فى القضاء أنه سينصفنا ونحصل على الحكم التاريخي الخامس من المحكم الإدارية العليا”.

وأشار إلى أن الآلاف من طلاب وخريجي التعليم المفتوح ينتظرون هذا الحكم منذ  أكثر من 8 سنوات من أجل الحصول على حقوقهم القانونية والدستورية وعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية كما كان.

