ما يقرب من نصف الأصوات باطلة، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في دمياط

نتائج الحصر العددي
نتائج الحصر العددي لاصوات الناخبين بالدائرة الاولى بدمياط
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة دمياط، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الاولى، وذلك عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية وتجميع الأصوات.

واكدت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين على مستوى المحافظة بلغ 34 ألفا و641 ناخبا، فيما بلغ عدد الحضور 16 ألفا و179 ناخبا. 

واسفرت عملية الفرز عن 11 ألفا و514 صوتا باطلا، مقابل 49 ألفا و660 صوتا صحيحا.

وعلى مستوى التصويت بالقائمة، اوضح البيان ان عدد المؤيدين للقائمة بلغ 41 الفا و256 ناخبا، بينما رفضها 8404 ناخبين.

وفيما يخص المقاعد الفردية بالدائرة الاولى، بلغ اجمالي عدد الأصوات 61 الفا و150 صوتا، منهم 55 ألفا و342 صوتا صحيحا، بينما سجلت اللجان 27 ألفا و580 صوتا باطلا.

