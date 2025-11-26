أحمد فرغلي يبتعد عن أقرب منافسيه، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في بورسعيد

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات فرع بورسعيد، نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد في الدائرة الثانية والتي تمثل أحياء “الجنوب والمناخ، والغرب”، حيث تم الحصر في المدينة الرياضية بحي الزهور.

النائب أحمد فرغلي، فيتو

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات نتيجة الحصر العددي في الدائرة الثانية ببورسعيد أن إجمالي عدد من حق له الانتخاب 277570 صوتا، ومن أدلوا بأصواتهم 30997 بالقائمة، عدد الأصوات الصحيحة 24185 والباطلة 6812 صوتا.

وأشارت إلى أن من انتخبت القائمة 18955 صوتا والتى لم تنتخب القائمة 5230 صوتا، وبالنسبة للفردي فجاء عدد الأصوات الباطلة 2455 صوتا.

وجاء الحصر العددي لمرشحي الفردي كالتالي:

إبراهيم زكريا السيد إبراهيم 342 صوتا.

أحمد منصور 270 صوتا.

أحمد فرغلي 16423 صوتا.

محمد عادل الإسكندراني 170 صوتا.

مصطفى مصطفى محمد يوسف 145 صوتا.

محمد أحمد إبراهيم أبو العلا 121 صوتا.

حميد محمد أبو المعاطي مجاهد 114 صوتا.

الحسيني أبو قمر 10771 صوتا.

السيد مصطفى الخطيب وشهرته العربي الخطيب 186 صوتا.

وبذلك اكتسح أحمد فرغلي نتيجة انتخابات تلك الدائرة والتي تمثل أحياء الجنوب والمناخ، والغرب والجنوب، ليتربع على مقعد كرسي النواب للمرة الثالثة لتلك الدائرة

وبمجرد إعلان الحصر العددي توافد مؤيدو المرشح أحمد فرغلي أمام المدينة الشبابية بورسعيد، وقاموا بعمل زفة سيارات بالألعاب النارية جابت شوارع المنطقة، مرددين هتافات حماسية ألهبت مشاعر الجميع وزلزلت الأجواء ومنها “بالحب مش بالفلوس”.

