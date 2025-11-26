الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول

18 حجم الخط

كشف تقرير الطب الشرعي في تركيا، لغز قضية "الوفاة الغامضة" لسياح مدينة إسطنبول، وهم 4 أفراد من عائلة "بوجيك"، بعد أن هزت مؤخرًا الرأي العام في البلاد.

وذكر تقرير مؤسسة الطبّ الشرعي أن مأساة العائلة (الأب والأم وطفليهما) التي عُثر على أفرادها فاقدي الوعي داخل أحد الفنادق في منطقة "الفاتح" بالمدينة، قبل أن يفارقوا الحياة لاحقًا في المستشفى، بسبب “المبيد الحشري المستخدم في الفندق هو السبب المباشر للوفاة”.

وأوضح أن "التحاليل كشفت عن دلائل قوية على التسمم بغاز الفوسفين؛ وهو غاز سام يتكوّن نتيجة تفاعل فوسفيد الألومنيوم المستخدم في عمليات مكافحة الحشرات".

وأكد الخبراء أن "استنشاق هذا الغاز بتركيز مرتفع يؤدّي خلال وقت قصير إلى فشل في الجهاز التنفسي وحدوث مضاعفات قاتلة".

ولا تزال النيابة العامة تتابع التحقيق لتحديد المسؤوليات، فيما ينتظر الرأي العام الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.



ووصل عدد الموقوفين في القضية إلى 11 شخصًا، يمثلون ملاك وعمال مطاعم والفندق الذي كانت تقيم فيه العائلة، بجانب عمال شركة رش مبيدات حشرية.

كما أغلقت السلطات الفندق الواقع في منطقة "الفاتح"، ونقلت نزلاءه لفنادق أخرى بعد تسجيل إصابات أخرى لثلاثة سياح، من المغرب وإيطاليا، اشتكوا من أعراض تسمم، ولم تتضح خطورة حالتهم الصحية.

وكانت العائلة المنكوبة، وتضم "سيرفيت بوجيك"، 37 عامًا، وزوجته "تشيغدم"، 26 عامًا، وطفليهما قدير محمد، 6 سنوات، وشقيقته ماسال، 3 سنوات، في زيارة سياحية لإسطنبول، قادمين من ألمانيا التي يعيش فيها ملايين الأتراك بشكل دائم، عندما انتهت رحلتهم في الوطن الأم بذلك الشكل.

وتناولت العائلة القادمة من ألمانيا عدة وجبات في مطاعم ومن باعة متجولين، بينها "تانتوني" وهو لحم مقلي، و"كوكوريتش" وهو أمعاء مشوية، بجانب "ميديا"، وحلوى تركية (راحة)، وجميعها وجبات مشهورة وتلقى إقبالًا من السكان والسياح على حدٍّ سواء.

