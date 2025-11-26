الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون  متوسطة رعدية على حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.

 

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوغل الشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد


ويكون هناك فرصة ضعيفة  للأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 14


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

