ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف

صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصراع الأوكراني يسير في اتجاه واحد، وأن بعض الأراضي قد تصبح روسية في نهاية المطاف، مؤكدًا أن مناقشات الحدود المتعلقة بأوكرانيا وروسيا عملية معقدة.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الثلاثاء، في طريقه إلى فلوريدا: "انظروا، الوضع يسير في اتجاه واحد. لذا، في النهاية، قد تحصل روسيا على هذه الأراضي خلال الشهرين المقبلين على أي حال".



وأضاف ترامب أن المناقشات جارية حاليًا بشأن قضية الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

قال ترامب: "حسنًا، إنهم يتحدثون عن تقاسم الأراضي في كلا الاتجاهين، ومحاولة تطهير الحدود... إنها عملية معقدة"، وأضاف لاحقًا: "... هل تريدون القتال وخسارة 50-60 ألف شخص آخرين، أم تريدون فعل شيء الآن؟ في بعض الحالات، تسير الأمور في الاتجاه المعاكس، لذا فهم يتفاوضون ويحاولون تحقيق ذلك".



وأكد ترامب أن روسيا تقدم بالفعل تنازلات.

وقال ترامب للصحفيين: "إنهم يقدمون تنازلات، وتنازلهم الكبير هو أن يتوقفوا عن القتال، وأن لا يستولوا على أي أراضٍ أخرى".



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد النهائي الذي حدده قبل أيام لأوكرانيا للموافقة على خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة بحلول الخميس المقبل، قائلًا إن "الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما يُنجز الأمر".

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين يحرزون تقدمًا في المناقشات مع روسيا وأوكرانيا، وأن موسكو وافقت على بعض التنازلات، وفق رويترز.



لقاء ويتكوف وبوتين

كما كشف أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل وقد ينضم إليه صهره جاريد كوشنر.

وقال: "قد يذهب ستيف ويتكوف إلى هناك مع جاريد. لست متأكدًا من ذهاب جاريد، لكنه منخرط في العملية، هو رجل ذكي، وسيجتمعان مع الرئيس بوتين، أعتقد، الأسبوع المقبل في موسكو"، حسب فرانس برس.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن ترامب بوقت سابق الثلاثاء تكليف ويتكوف بلقاء بوتين في موسكو على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب على صفحته على منصة "تروث سوشيال" أنه "لم يتبق سوى بعض نقاط الخلاف"، مشيرًا إلى أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيلتقي بالجانب الأوكراني.

كذلك أردف أنه يأمل شخصيًا في لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي، ولكن "فقط عند إبرام اتفاق إنهاء هذه الحرب أو بلوغ المراحل النهائية" من المناقشات.

"اتفاقيات أعمق"

من جهته قال زيلينسكي إن "مبادئ" الخطة الأمريكية المعدلة لإنهاء الحرب مع روسيا قد تفضي إلى "اتفاقيات أعمق"، لافتًا إلى أن "الأمور باتت تعتمد بشكل كبير" على واشنطن.

كما ذكر في خطابه اليومي أنه "يمكن توسيع مبادئ هذه الوثيقة لتشمل اتفاقيات أعمق"، مردفًا: "أعول على مزيد من التعاون الفعال مع الجانب الأمريكي ومع الرئيس ترامب. الأمور باتت تعتمد بشكل كبير على أميركا، لأن روسيا تُولي اهتمامًا كبيرًا للقوة الأمريكية".



"تحالف الراغبين"

من جانبهم، عبّر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقب اجتماع ما يعرف باسم "تحالف الراغبين" عن دعمهم لجهود ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن أي حل لا بد أن يشهد مشاركة كاملة من كييف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إنهم "واضحون بشأن مبدأ عدم تغيير الحدود بالقوة".

كما أردف القادة في بيان مشترك: "يظل هذا أحد المبادئ الأساسية للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا وخارجها".

