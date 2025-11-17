طريقة عمل الكيك الإسفنجي للدايت، وصفة لذيذة بدون سعرات عالية

18 حجم الخط

طريقة عمل الكيك الإسفنجي، يُعد من أكثر أنواع الكيك انتشارًا، لكنه في نسخته التقليدية غالبًا ما يكون غنيًا بالسعرات الحرارية والدهون نتيجة استخدام الزبدة والسكر الأبيض بكميات كبيرة.



ومع تزايد الاهتمام بالصحة وفقدان الوزن، ظهرت الحاجة إلى طريقة عمل الكيك الإسفنجي بمكونات أخف، مناسبة للدايت، ويمكن تناولها دون الشعور بالذنب.

في هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل الكيك الإسفنجي للدايت بخطوات بسيطة ومكونات صحية، مع نصائح لنجاحه.



لماذا طريقة عمل الكيك الإسفنجي للدايت خيار مناسب؟

طريقة عمل الكيك الإسفنجي للدايت؛ تعتمد على تقليل الدهون والسكر، واستبدالها ببدائل أقل سعرات مثل الدقيق الأسمر أو دقيق الشوفان، والسكر الدايت أو العسل بكمية محدودة.



كما يعتمد على الهواء الذي يتم إدخاله أثناء الخفق ليعطي القوام المرتفع دون الحاجة للزبدة. هذا يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في تناول حلى خفيفة دون التأثير على نظامهم الغذائي.

كما تتميز طريقة عمل الكيك الإسفنجي للدايت، بأنها قابلة للتعديل بسهولة؛ فيمكن إضافة نكهات مختلفة مثل الفانيلا أو الليمون أو القرفة، ويمكن تقديمه مع فواكه طازجة، مما يمنح الجسم قيمة غذائية إضافية دون سعرات غير ضرورية.

مقادير عمل الكيك الإسفنجي للدايت

لتحضير كيك إسفنجي دايت ناجح، نحتاج لاستخدام مكونات خفيفة ومدروسة:

3 بيضات كبيرة

نصف كوب دقيق شوفان مطحون أو دقيق قمح كامل

ربع كوب سكر دايت مخصص للخبز (أو ملعقتان كبيرتان عسل، ولكن ذلك يزيد السعرات قليلًا)

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة خل للمساعدة على التهوية

رشة ملح

ملعقة صغيرة زيت فقط (اختيارية ويمكن الاستغناء عنها تمامًا)

هذه المكونات تجعل الكيك منخفض الدهون وغني بالألياف مقارنة بالكيك العادي. دقيق الشوفان يساعد في الشعور بالشبع، والسكر الدايت يقلل السعرات، بينما يساهم البيض في إعطاء القوام الهش المعروف للكيك الإسفنجي.

كيك اسفنجي للدايت

طريقة عمل الكيك الإسفنجي للدايت خطوة بخطوة



1. تجهيز الفرن

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة، وجهّزي صينية مقاس صغير، ويفضل فرشها بورق زبدة لتجنب الالتصاق دون إضافة دهون.

2. فصل البياض عن الصفار

للحصول على كيك إسفنجي مرتفع، افصلي بياض البيض عن الصفار. اخفقي البياض أولًا مع رشة ملح ورشة خل حتى يتحول لقوام كريمي ثابت يشبه المارينج.

3. خفق الصفار

في بولة ثانية، اخفقي صفار البيض مع السكر الدايت والفانيلا حتى تصبح المكونات فاتحة اللون.

4. إضافة المكونات الجافة

اخلطي دقيق الشوفان مع البيكنج باودر، ثم أضيفي الخليط الجاف على الصفار بالتدريج مع التقليب بهدوء.

5. دمج البياض

أضيفي مزيج البياض المخفوق على الخليط السابق بالتدريج باستخدام ملعقة من أسفل لأعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط، وهو السر الرئيسي في قوام الكيك الإسفنجي.

6. الخَبز

اسكبي الخليط في الصينية، ثم أدخليه الفرن لمدة 20–25 دقيقة دون فتح الباب. عند تمام النضج، اتركيه يبرد قبل التقطيع.

نصائح تجعل الكيك ناجحًا ومناسبًا للدايت

استخدمي سكر دايت مخصص للخبز حتى لا يتعرض للمرارة عند الحرارة.

لا تكثري من الزيت أو العسل حتى لا تزيد السعرات.

يمكنك إضافة بشر ليمونة أو ملعقة كاكاو خام لتعزيز النكهة دون زيادة الدهون.

قدّميه مع فواكه مثل الفراولة أو التوت؛ فهي تضيف حلاوة طبيعية وقيمة غذائية عالية.

يمكن تناول قطعة منه كوجبة خفيفة مشبعة قبل التمرين أو مع كوب شاي.

القيمة الغذائية التقريبية للقطعة الواحدة

السعرات: 90–110 سعرة

البروتين: 5–6 جرام

الدهون: 2–3 غجرام

الألياف: حسب نوع الدقيق وقد تصل إلى 3 غرام

هذه القيم تجعل الكيك الإسفنجي الدايت خيارًا ممتازًا للتحلية ضمن نمط غذائي صحي ومتوازن.

