طريقة عمل بان كيك الشوفان بالعسل والموز لفطور صحي

18 حجم الخط

طريقة عمل بان كيك الشوفان، الفطور من أهمّ الوجبات اليومية، فهو يُزوّد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة خلال اليوم، كما يساعد على تنشيط الدماغ وتحسين التركيز.

ومن بين الخيارات الصحية اللذيذة التي يمكن تناولها في وجبة الصباح بان كيك الشوفان بالعسل والموز، وهو بديل رائع للبان كيك التقليدي المصنوع من الدقيق الأبيض والسكر، إذ يتميز بقيمته الغذائية العالية واحتوائه على مكونات طبيعية تمدّ الجسم بالألياف، الفيتامينات، والمعادن دون زيادة السعرات الحرارية بشكل مفرط.

مقادير عمل البان كيك بالشوفان

لتحضير بان كيك الشوفان بالعسل والموز، نحتاج إلى المكونات التالية:

كوب من الشوفان المطحون (أو الشوفان الكامل المطحون في الخلاط).

موزتان ناضجتان متوسطة الحجم.

بيضة واحدة (يمكن استبدالها ببديل نباتي مثل بذور الكتان المطحونة مع الماء للنباتيين).

نصف كوب من الحليب (يفضَّل حليب اللوز أو حليب الشوفان للحصول على خيار خالٍ من اللاكتوز).

ملعقة صغيرة من البكنج بودر للمساعدة في انتفاخ العجين.

رشة ملح صغيرة لتعزيز النكهة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة لإضافة نكهة مميزة وفوائد صحية إضافية.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي للتحلية.

القليل من زيت جوز الهند أو الزبدة الصحية لدهن المقلاة.

طريقة تحضير البان كيك بالشوفان

تحضير المزيج الأساسي:

في الخلاط الكهربائي، نضع الموزتين الناضجتين ونضيف إليهما الحليب، البيضة، والعسل. نخلط المكونات حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

إضافة المكونات الجافة:

بعد ذلك نضيف الشوفان المطحون، البكنج بودر، القرفة، ورشة الملح إلى الخليط السائل. نستمر في الخلط حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح العجينة سميكة قليلًا. إذا كانت العجينة ثقيلة جدًا، يمكن إضافة القليل من الحليب حتى نحصل على القوام المطلوب.

تسخين المقلاة:

نضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وندهنها بقليل من زيت جوز الهند أو الزبدة.

طهي البان كيك:

نسكب مقدارًا صغيرًا من الخليط في المقلاة (حوالي نصف مغرفة) ونتركه حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح، ثم نقلبه برفق ليُطهى الجانب الآخر حتى يصبح لونه ذهبيًا. نكرر العملية مع باقي الكمية.

التقديم:

نرتب قطع البان كيك في طبق التقديم، ونزينها بشرائح الموز الطازجة والقليل من العسل على الوجه. يمكن أيضًا إضافة بعض حبوب الشوفان الكاملة أو المكسرات المفرومة مثل اللوز أو الجوز لزيادة القيمة الغذائية والقرمشة.

بان كيك الشوفان والعسل

القيمة الغذائية والفوائد الصحية

بان كيك الشوفان بالعسل والموز يُعد وجبة متكاملة من الناحية الغذائية.

الشوفان مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تحسين الهضم وخفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول مما يساعد في التحكم بالوزن.

الموز يمد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة القلب والعضلات، كما يحتوي على سكريات طبيعية تمنح الطاقة بشكل مستمر.

العسل الطبيعي يُعتبر بديلًا صحيًا للسكر المكرر، حيث يحتوي على مضادات أكسدة ويقوي المناعة.

استخدام حليب نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان يجعل الوصفة مناسبة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

إضافة القرفة تُساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتمنح نكهة مميزة.

نصائح هامة لتحسين الوصفة

يمكن إضافة ملعقة من بذور الشيا أو بذور الكتان إلى الخليط لزيادة محتواه من الأوميجا-3 والألياف.

لتحضير نسخة غنية بالبروتين، يمكن خلط ملعقة من مسحوق البروتين (مثل بروتين مصل اللبن أو بروتين البازلاء) مع المكونات الجافة.

يمكن تقديم البان كيك مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز بدلًا من العسل لمذاق مختلف وغني بالبروتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.