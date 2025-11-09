الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الجاتوه في البيت أحلى وأوفر من الجاهز

الجاتوه
الجاتوه
18 حجم الخط

طريقة عمل الجاتوه، الجاتوه من الحلويات الفاخرة التي تقدم في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الخطوبة والتجمعات العائلية، وهو يعد من أشهى أنواع الكيك الغنية بالكريمة والنكهات المميزة.

وتحضير الجاتوه في المنزل ليس بالأمر الصعب كما يظن البعض، بل يمكن بكل سهولة إعداد جاتوه لذيذ ومظهره احترافي إذا اتبعت الخطوات الصحيحة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الجاتوه فى البيت.

مكونات عمل الجاتوه:-

6 بيضات كبيرة

كوب من السكر الأبيض الناعم

كوب من الدقيق المنخول

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

مكونات كريمة التزيين (كريمة الشانتيه)

كوب ونصف من كريمة الخفق الباردة

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من الحليب البارد إذا احتاجت الكريمة للترطيب

للحشو والتزيين

مربى فراولة أو مشمش اختياري

شرائح فواكه مثل الفراولة أو الكريز

شوكولاتة مبشورة أو صوص شوكولاتة للتزيين

مكسرات مجروشة حسب الرغبة

طريقة عمل الجاتوه 
طريقة عمل الجاتوه 

طريقة عمل الجاتوه:-

  • سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء بـ10 دقائق.
  • يوضع صفار البيض في وعاء، والبيض في آخر نظيف وجاف.
  • يخفق بياض البيض باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح هش ويضاعف حجمه.
  • في وعاء آخر، يخفق صفار البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي القوام.
  • يضاف بياض البيض إلى خليط الصفار تدريجيّا مع التقليب برفق من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يخرج الهواء من الخليط.
  • ينخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف بالتدريج إلى الخليط مع التقليب الهادئ حتى يتجانس.
  • يصب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة، وتدخل إلى الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج تماما.
  • بعد الخبز، يُترك الكيك ليبرد تماما قبل التقطيع أو التزيين.
  • في وعاء عميق، تخفق كريمة الخفق الباردة بالمضرب الكهربائي.
  • يضاف السكر البودرة والفانيليا بالتدريج حتى تتماسك الكريمة وتصبح ناعمة ولامعة.
  • تحفظ الكريمة في الثلاجة لحين الاستخدام حتى لا تسيح.
  • تقطع الكيك الإسفنجي إلى ثلاث أو أربع طبقات متساوية.
  • تدهن أول طبقة بقليل من المربى أو صوص الشيكولاتة، ثم توضع فوقها طبقة من الكريمة.
  • تضاف الطبقة الثانية من الكيك وتكرر الخطوة حتى آخر طبقة.
  • يغطى الجاتوه بالكامل بالكريمة من جميع الجوانب باستخدام سكين عريض أو ملعقة فرد.
  • يمكن تنعيم سطح الجاتوه بتمرير السكين المبللة بالماء الدافئ للحصول على مظهر ناعم وجميل.
  • يمكن تزيين الجاتوه بخطوط من صوص الشيكولاتة الذائب على شكل شبكي أو دوائر.
  • استخدمى كيس الحلواني لتشكيل وردات بالكريمة على السطح.
  • ضعى فوقها قطع الفواكه الطازجة مثل الفراولة أو الكريز أو الكيوي لإضافة لون وشكل جذاب.
  • رشى المكسرات المجروشة أو الشيكولاتة المبشورة على الجوانب لإضفاء لمسة فاخرة.
  • ضعى الجاتوه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم ليأخذ قوامه المتماسك.
  • نصائح لنجاح الجاتوه لا تفتحي باب الفرن أثناء خبز الكيك حتى لا يهبط.
  • يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
  • استخدمي دقيق الكيك المنخول للحصول على قوام خفيف وهش.
  • عند خفق الكريمة، تأكدي أن الوعاء والمضرب باردان جدا.
  • يمكنك تقسيم الخليط إلى قسمين لإعداد جاتوه شيكولاتة وفانيليا في نفس الوقت.

 

txt

لعمل التورتة، طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في البيت

txt

طريقة عمل تورتة البلاك فورست في خطوات بسيطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجاتوه طريقة عمل الجاتوه مكونات عمل الجاتوه الكيك الكيك الاسفنجى الشيف انجي علاء

مواد متعلقة

كيكة البطاطا الحلوة بالقرفة، رائحة ساحرة وطعم لا يُقاوم

طريقة عمل كيكة الزبادي بالبرتقال برائحة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل كيك التمر بدون سكر، مناسبة للريجيم والأطفال

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية