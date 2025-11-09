طريقة عمل الجاتوه في البيت أحلى وأوفر من الجاهز

18 حجم الخط

طريقة عمل الجاتوه، الجاتوه من الحلويات الفاخرة التي تقدم في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الخطوبة والتجمعات العائلية، وهو يعد من أشهى أنواع الكيك الغنية بالكريمة والنكهات المميزة.

وتحضير الجاتوه في المنزل ليس بالأمر الصعب كما يظن البعض، بل يمكن بكل سهولة إعداد جاتوه لذيذ ومظهره احترافي إذا اتبعت الخطوات الصحيحة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الجاتوه فى البيت.

مكونات عمل الجاتوه:-

6 بيضات كبيرة

كوب من السكر الأبيض الناعم

كوب من الدقيق المنخول

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة ملح صغيرة

مكونات كريمة التزيين (كريمة الشانتيه)

كوب ونصف من كريمة الخفق الباردة

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من الحليب البارد إذا احتاجت الكريمة للترطيب

للحشو والتزيين

مربى فراولة أو مشمش اختياري

شرائح فواكه مثل الفراولة أو الكريز

شوكولاتة مبشورة أو صوص شوكولاتة للتزيين

مكسرات مجروشة حسب الرغبة

طريقة عمل الجاتوه

سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء بـ10 دقائق.

يوضع صفار البيض في وعاء، والبيض في آخر نظيف وجاف.

يخفق بياض البيض باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح هش ويضاعف حجمه.

في وعاء آخر، يخفق صفار البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي القوام.

يضاف بياض البيض إلى خليط الصفار تدريجيّا مع التقليب برفق من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

ينخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف بالتدريج إلى الخليط مع التقليب الهادئ حتى يتجانس.

يصب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة، وتدخل إلى الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج تماما.

بعد الخبز، يُترك الكيك ليبرد تماما قبل التقطيع أو التزيين.

في وعاء عميق، تخفق كريمة الخفق الباردة بالمضرب الكهربائي.

يضاف السكر البودرة والفانيليا بالتدريج حتى تتماسك الكريمة وتصبح ناعمة ولامعة.

تحفظ الكريمة في الثلاجة لحين الاستخدام حتى لا تسيح.

تقطع الكيك الإسفنجي إلى ثلاث أو أربع طبقات متساوية.

تدهن أول طبقة بقليل من المربى أو صوص الشيكولاتة، ثم توضع فوقها طبقة من الكريمة.

تضاف الطبقة الثانية من الكيك وتكرر الخطوة حتى آخر طبقة.

يغطى الجاتوه بالكامل بالكريمة من جميع الجوانب باستخدام سكين عريض أو ملعقة فرد.

يمكن تنعيم سطح الجاتوه بتمرير السكين المبللة بالماء الدافئ للحصول على مظهر ناعم وجميل.

يمكن تزيين الجاتوه بخطوط من صوص الشيكولاتة الذائب على شكل شبكي أو دوائر.

استخدمى كيس الحلواني لتشكيل وردات بالكريمة على السطح.

ضعى فوقها قطع الفواكه الطازجة مثل الفراولة أو الكريز أو الكيوي لإضافة لون وشكل جذاب.

رشى المكسرات المجروشة أو الشيكولاتة المبشورة على الجوانب لإضفاء لمسة فاخرة.

ضعى الجاتوه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم ليأخذ قوامه المتماسك.

نصائح لنجاح الجاتوه لا تفتحي باب الفرن أثناء خبز الكيك حتى لا يهبط.

يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

استخدمي دقيق الكيك المنخول للحصول على قوام خفيف وهش.

عند خفق الكريمة، تأكدي أن الوعاء والمضرب باردان جدا.

يمكنك تقسيم الخليط إلى قسمين لإعداد جاتوه شيكولاتة وفانيليا في نفس الوقت.

