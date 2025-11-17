طريقة عمل تورتة الريد فيلفيت فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل تورتة الريد فيلفيت، تورتة الريد فيلفيت من أشهر أنواع الكيك الكلاسيكي المميزة بلونها الأحمر المخملي وقوامها الناعم وطعمها المتوازن بين الشيكولاتة واللبن الرائب.

وطريقة عمل تورتة الريد فيلفيت، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج دقة الخطوات، وهى تتميز بطبقة كريمة الجبن الكريمية الفاخرة التي تمنحها مذاق غني وفاخر يجعلها الاختيار الأول في المناسبات.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل تورتة الريد فيلفيت.

مكونات عمل تورتة الريد فيلفيت:-

مكونات الكيك

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

1 كوب لبن رايب أو كوب حليب + ملعقة خل

½ كوب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام منخول

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا (بيكربونات الصوديوم)

1 ملعقة كبيرة لون أحمر جيل أو بودرة (يفضل الجيل لضمان اللون القوي)

رشة ملح

مكونات كريمة الجبن

300 غ جبن كريمي مثل الفيلادلفيا أو أي نوع مخفف الملح

100 غ زبدة لينة

1 كوب سكر بودرة منخول

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كريمة خفق اختياري للنعومة

تورتة الريد فيلفيت

طريقة عمل تورتة الريد فيلفيت:-

سخني الفرن على 170–180 درجة.

حضري صينيتين مقاس 20–22 سم، وادهنيهما بالزبدة وبطنيهما بورق زبدة.

يفضل تقسيم خليط الكيك على قالبين ليكون شكل التورتة أكثر تماسك وطبقاتها متساوية.

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة والسكر من 3–د إلى 5 دقائق حتى يصبح الخليط هش وكريمي.

أضيفي الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخ.

انخلي الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح لتفادي التكتلات.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا مع اللبن الرايب بالتبادل (مرة دقيق ومرة لبن) مع الخفق الخفيف.

في كوب صغير، اخلطي اللون الأحمر مع الخل.

أضيفي البيكنج صودا إلى الخليط فورا وستلاحظين فوران بسيط، وهذا يساعد الكيك على الارتفاع.

أضيفي الخليط الأحمر إلى عجينة الكيك وقلبي برفق.

قسمي الخليط على القالبين.

اخبزي لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى يخرج عود خشب نظيف من الوسط.

اتركي الكيك يبرد داخل القالب 10 دقائق، ثم أخرجيه واتركيه يبرد تماما قبل التزيين.

اخفقي الزبدة أولا لمدة دقيقة.

أضيفي الجبن الكريمي واستمري في الخفق حتى يصبح الخليط ناعم.

أضيفي السكر البودرة والفانيليا، واخفقي لمدة 3 دقائق.

لو أردتِى قوام أخف، أضيفي ملعقتين من كريمة الخفق.

قطعي وجه كل طبقة من الكيك لتسويته إن كان مرتفع من المنتصف.

ضعي أول طبقة من الكيك على طبق التقديم.

وزعي طبقة من كريمة الجبن بسمك مناسب.

ضعي الطبقة الثانية من الكيك وغطي التورتة بالكامل بطبقة خفيفة من الكريمة وادخليها الثلاجة 20 دقيقة.

أضيفي طبقة التغطية النهائية ووزعي الكريمة باستخدام سباتولا للحصول على شكل ناعم وأنيق.

زيني بفتات الكيك الأحمر من الطبقة الزائدة، أو استخدمي شيكولاتة بيضاء مبشورة.

