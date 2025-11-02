طريقة عمل كيكة الزبادي بالبرتقال برائحة وطعم لا يقاوم

كيكة الزبادي بالبرتقال من أكثر وصفات الكيك المحبوبة في البيوت العربية، فهي تجمع بين قوام ناعم وطري، ونكهة حمضية منعشة، ورائحة برتقالية تُشبه أجواء الشتاء والدفء العائلي.

هذه الكيكة مناسبة لتقديمها في الإفطار أو مع كوب شاي دافئ في المساء، كما يمكن تقديمها للأطفال كخيار صحي أفضل من الحلويات الجاهزة لأنها تعتمد على مكونات طبيعية وبسيطة. في هذا التقرير سنتناول طريقة عمل كيكة الزبادي بالبرتقال بخطوات سهلة للحصول على نتيجة ناجحة من أول مرة، مع نصائح لضمان طعم ورائحة لا تُقاوم.

مكونات عمل كيكة الزبادي بالبرتقال



3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

كوب زبادي

نصف كوب زيت نباتي

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة كبيرة بشر برتقال

نصف كوب عصير برتقال طازج

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من نشا الذرة للحصول على قوام أكثر هشاشة، كما يمكن وضع رشة قرفة خفيفة لمسة نكهة مميزة.



طريقة تحضير كيكة الزبادي بالبرتقال



تسخين الفرن

قبل البدء، قومي بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. تجهيز الفرن مسبقًا يساعد الكيكة على الارتفاع بشكل جيد وعدم الهبوط بعد الخبز.



تحضير الخليط

في وعاء كبير، اكسري البيض وأضيفي الفانيليا وابدئي بالخفق باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح قوام البيض رغويًا ويُضاعف حجمه.

أضيفي السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يتحول الخليط للون فاتح وملمس كريمي.



إضافة الزبادي والزيت

أضيفي كوب الزبادي وقلبي جيدًا، ثم أضيفي الزيت النباتي على شكل خيط تدريجي أثناء الخفق. هذه الخطوة تمنح الكيكة نعومة وترطيبًا رائعًا.



إضافة النكهة البرتقالية

أضيفي بشر البرتقال وعصير البرتقال الطازج، وحرصي على استخدام برتقال طازج لأن النكهة الطبيعية تكون أقوى وألذ.



إضافة المكونات الجافة

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط البيض والزبادي مع التقليب بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، حتى يختفي الدقيق تمامًا دون الإفراط في الخفق.



الخبز

اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق لمنع الالتصاق.

ادخلي القالب الفرن واتركي الكيكة لمدة تتراوح بين 30 – 40 دقيقة حسب فرنك.

لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة لضمان ارتفاع الكيكة بشكل صحيح.



اختبار النضج

اغرسي عود خشبي أو سكين في منتصف الكيكة، إذا خرج نظيفًا فهي جاهزة.

اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل التقطيع حتى تحافظ على قوامها.

كيكة الزبادي بالبرتقال

نصائح مهمة لنجاح كيكة البرتقال بالزبادي



استخدام مكونات بدرجة حرارة الغرفة يضمن تفاعلًا أفضل بين البيض والزبادي والزيت.



لا تفرطي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة كثيفة.



يمكن إضافة ملعقة عسل إلى الخليط لإضفاء لمعان إضافي ونكهة مميزة.



إذا رغبتِ بطعم برتقال قوي، أضيفي بشر برتقال إضافي ورشة فانيليا برتقال.



رشة سكر بودرة أو طبقة جليز من عصير البرتقال والسكر البسيط ستجعل الشكل والطعم فخمين للغاية.

التقديم

قدمي كيكة الزبادي بالبرتقال دافئة مع كوب شاي بالنعناع أو لاتيه دافئ. يمكن تزيينها بقشر برتقال مبشور أو شرائح برتقال خفيفة لإضافة لمسة جمالية.

بهذه الخطوات البسيطة ستحصلين على كيكة زبادي بالبرتقال ذات رائحة تملأ البيت، وقوام خفيف، ونكهة لا تُنسى. جربيها مرة وستصبح من وصفاتك المفضلة دومًا! بالتوفيق وشهية طيبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.