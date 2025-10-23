الخميس 23 أكتوبر 2025
طريقة عمل كيكة العسل الأسود في خطوات بسيطة

كيكة العسل الأسود
كيكة العسل الأسود

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، كيكة العسل الأسود من أكثر أنواع الكيك الغنية بالطعم والقيمة الغذائية، فهي تجمع بين المذاق اللذيذ والرائحة المميزة والفوائد العديدة للعسل الأسود.

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، تعد هذه الكيكة من الحلويات الشعبية في مصر والوطن العربي، وغالبا ما تقدم في الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة والدفء.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة العسل الأسود.

مكونات عمل كيكة العسل الأسود:

كوب من العسل الأسود

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة السائلة حسب الرغبة

كوب من اللبن الدافئ

2 بيضة

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة صغيرة من بيكينج بودر

ملعقة صغيرة من بيكنج صودا

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة اختياري لكنها تعزز الطعم

رشة فانيليا

رشة ملح صغيرة

كيكة العسل الأسود 
كيكة العسل الأسود 

طريقة عمل كيكة العسل الأسود:

  • قومي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قالب الكيك بدهنه بقليل من الزيت ورشه بالدقيق أو بوضع ورق زبدة في القاع.
  • في وعاء متوسط، ضعي العسل الأسود مع الزيت واللبن الدافئ، وقلبي المكونات جيدا حتى تذوب تماما ويصبح المزيج متجانس.
  • أضيفي البيضتين والفانيليا إلى خليط العسل، وقلبي باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.
  • في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر والبيكينج صودا ورشة الملح والقرفة (إن استخدمتها)، يساعد النخل على تهوية الخليط وجعل الكيكة أكثر خفة وهشاشة.
  • أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى خليط العسل والبيض، وقلبي بلطف في اتجاه واحد حتى تحصلي على خليط متجانس بدون كتل.
  • صبي خليط الكيكة في القالب المجهز، وادخليه إلى الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة.
  • يمكنك اختبار النضج بغرس عود خشبي في المنتصف، إذا خرج نظيف تكون الكيكة جاهزة.
  • بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها لتبرد تماما قبل تقطيعها، يمكن تزيينها برشة سكر بودرة أو بطبقة خفيفة من العسل الأسود فوق الوجه لمزيد من النكهة.
  • لنجاح كيكة العسل الأسود، استخدمي عسل أسود نقي عالي الجودة، فكلما كانت نكهته أغنى كانت الكيكة أطيب.
  • لا تفرطي في خفق الخليط بعد إضافة الدقيق، حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.
  • يمكنك إضافة نصف كوب من الجوز أو الزبيب داخل العجين لإضفاء قرمشة خفيفة وطعم غني.
  • من الممكن أيضًا استبدال نصف كمية اللبن بـ الزبادي لزيادة الطراوة.
  • لا تفتحي الفرن أثناء الخبز في أول 20 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

طريقة عمل صوص للتزيين

يمكنكِ تحضير صوص بسيط لتزيين كيكة العسل الأسود:-

  • اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود مع ملعقة من الزبدة وملعقة من الكاكاو وملعقتين من اللبن.
  • سخني الخليط على نار هادئة حتى يذوب ويصبح سميك قليلا، ثم اسكبيه على وجه الكيكة بعد أن تبرد.

فوائد كيكة العسل الأسود

  • تحتوي على الحديد الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم.
  • غنية بـ الكالسيوم والمغنيسيوم المفيدان للعظام والأسنان.
  • تمد الجسم بالطاقة الطبيعية دون الحاجة إلى السكر المكرر بكميات كبيرة.
  • تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين المزاج بفضل مكوناتها الطبيعية.
txt

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالمذاق البيتي اللذيذ

txt

طريقة عمل كيكة السويسرول بالشيكولاتة في خطوات بسيطة

طريقة تحضير كيكة فادج الشوكولاتة السائلة

طريقة عمل كيكة الأرز بالموز، لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير

طريقة عمل كيكة الترايفل فى خطوات بسيطة

الجريدة الرسمية