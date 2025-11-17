طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

18 حجم الخط

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني من أشهر أنواع الزبدة النباتية المنتشرة حول العالم، وهي محبوبة لدى الكبار والصغار بفضل قوامها الكريمي وطعمها الغني، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية الكبيرة.

وطريقة عمل زبدة الفول السوداني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتقدم كوجبة خفيفة على الخبز وهى مشبعة ومغذية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل زبدة الفول السوداني.

مكونات عمل زبدة الفول السوداني:-

2 كوب من الفول السوداني المحمص غير مملح

ملعقة إلى ملعقتين من زيت الفول السوداني أو أي زيت نباتي خفيف

رشة ملح اختياري

ملعقة عسل أو سكر بني اختياري للتحلية

ملعقة صغيرة من الفانيليا اختياري

يمكنك التحكم في الإضافات حسب رغبتك، فالبعض يفضل زبدة فول سوداني بدون أي إضافات لتكون طبيعية 100%

زبدة الفول السوداني

طريقة عمل زبدة الفول السوداني:-

إذا كان الفول السوداني غير محمص، ضعيه في صينية، وادخليه الفرن على حرارة متوسطة لمدة 10–12 دقيقة.

قلبي حبات الفول السوداني كل فترة حتى لا تحترق.

ستلاحظين خروج رائحة زكية ولون ذهبي خفيف، هذا يعني أنه جاهز.

التحميص خطوة مهمة لأنها تساعد على إطلاق الزيوت الطبيعية داخل الفول السوداني، مما يعطي الزبدة قوام كريمي بدون زيت زائد.

ضعي الفول السوداني في الكبة أو محضرة الطعام.

ابدئي التشغيل على سرعة متوسطة.

في البداية سيصبح الفول السوداني مثل "بودر" ناعم.

بعد الاستمرار في الخلط لعدة دقائق يتكتل ثم يتحول تدريجيا إلى معجون خشن.

استمري بالطحن حتى يبدأ يظهر القوام الكريمي المعروف.

قد تحتاج العملية إلى 5 إلى 8 دقائق حسب قوة الجهاز.

عندما يصبح الفول السوداني شبه كريمي، أضيفي الزيت تدريجيا ملعقة واحدة ثم الأخرى.

استمري في الخلط حتى تحصلي على القوام الذي تريدينه لو تريدى سميك قللي كمية الزيت، لو تريدى كريمي جدا ازيدى قليلا من الزيت.

أضيفي رشة ملح لتعزيز الطعم.

إذا رغبتى، أضيفي عسل أو سكر بني لطعم أحلى.

يمكن إضافة الفانيليا لنكهة مميزة.

اخلطي المزيج مرة أخيرة حتى تتجانس النكهات.

ضعي الزبدة في مرطبان زجاجي معقم ومحكم الإغلاق.

خزنيها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.

إذا تركتيها خارج الثلاجة، يمكن أن تبقى لمدة 3 أو 4 أسابيع في مكان بارد.

قد تلاحظين انفصال طبقة بسيطة من الزيت على الوجه، وهذا طبيعي فقط قلبيها قبل الاستخدام.

لنجاح زبدة الفول السوداني، زاستخدام فول سوداني عالي الجودة يعطي طعم أفضل.

التحميص الجيد هو السر في نكهة قوية وقوام كريمي.

إذا أردتى زبدة فول سوداني “كرانشي”، احتفظي بربع كوب من الفول السوداني واخلطيه يدويا في النهاية.

كلما طال زمن الخلط زادت نعومة الزبدة.

استخدام زيت محايد مثل الذرة أو دوار الشمس يضمن عدم تغير الطعم.

