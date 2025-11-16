أخبار الرياضة اليوم: نجوم الرياضة والمجتمع في عزاء محمد صبري.. موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي.. محمد صلاح يكشف عن هوية مثله الأعلى.. البرتغال تصعد لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، عن بداية رحلته مع كرة القدم وأبرز المواقف التي تعرض لها في مشواره مع الساحرة المستديرة.

كشف مصادر، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، من حضور حفل الأفضل في أفريقيا 2025 المقرر إقامته في المغرب.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025.

شهد عزاء الراحل محمد صبري نجم وأسطورة نادي الزمالك السابق، الذي أقيم اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، حضورا كبيرا من نجوم الرياضة والمجتمع في مصر.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، من رحيل ناصر منسي مهاجم الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزا كبيرا اليوم الأحد على ضيفه الزمالك، بنتيجة 3ـ0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب النادي بمدينة نصر.

تأهل منتخب البرتغال، إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره أرمينيا، بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

