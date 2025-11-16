أخبار الرياضة اليوم: نجوم الرياضة والمجتمع في عزاء محمد صبري.. موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي.. محمد صلاح يكشف عن هوية مثله الأعلى.. البرتغال تصعد لكأس العالم 2026
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
محمد صلاح: مثلي الأعلى الخطيب وحسن شحاتة وأدين بكل ما وصلت إليه لوالدي
تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، عن بداية رحلته مع كرة القدم وأبرز المواقف التي تعرض لها في مشواره مع الساحرة المستديرة.
رغم تواجده بالقائمة النهائية، محمد صلاح يغيب عن حفل الأفضل بأفريقيا لهذا السبب
كشف مصادر، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، من حضور حفل الأفضل في أفريقيا 2025 المقرر إقامته في المغرب.
محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025.
كاف يعلن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب في أفريقيا 2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025.
ثنائي بيراميدز ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025.
نجوم الرياضة والمجتمع يقدمون واجب العزاء في الراحل محمد صبري (صور)
شهد عزاء الراحل محمد صبري نجم وأسطورة نادي الزمالك السابق، الذي أقيم اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية، حضورا كبيرا من نجوم الرياضة والمجتمع في مصر.
موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي في يناير
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، من رحيل ناصر منسي مهاجم الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
أهلي 2005 يضرب الزمالك بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزا كبيرا اليوم الأحد على ضيفه الزمالك، بنتيجة 3ـ0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب النادي بمدينة نصر.
البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)
تأهل منتخب البرتغال، إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره أرمينيا، بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال.
طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
