فرنسا تفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب فرنسا، على نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على بملعب "توفيق بهراموف" بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة فرنسا وأذربيجان

افتتح رينات داداشوف التسجيل لـ أذربيجان في الدقيقة 4، فيما رد منتخب فرنسا بثلاثة أهداف عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 17، وأكليوش في الدقيقة 30، وتورام في الدقيقة 45+1.

تشكيل فرنسا ضد أذربيجان

حارس المرمى: تشالفييه.

الدفاع: مالو جوستو- إبراهيما كوناتي- لوكاس هيرنانديز- ثيو هيرنانديز.

الوسط: زائير إميري- نكونكو- تورام.

الهجوم: أكليوتشي- إيكيتيكي- ماتيتا.

فرنسا تصعد رسميا لكأس العالم قبل مواجهة أذربيجان

وكان منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، حسم تأهله بالفعل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد.

وتتصدر فرنسا مجموعتها برصيد 16 نقطة، فيما تتذيل أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.

