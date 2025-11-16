الأحد 16 نوفمبر 2025
منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

تقدم منتخب البرتغال، على نظيره أرمينيا، بنتيجة 5-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم نسخة 2025.

أهداف مباراة البرتغال وأرمينيا 

افتتح منتخب البرتغال التسجيل عن طريق ريناتو فيجا في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل أرمينيا عن طريق إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 18، ثم رد البرتغال بهدفين متتاليين عن طريق جونزالو راموس وجواو نيفيس في الدقائق 28 و30، ثم سجل جواو نيفيس الهدف الرابع في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء سجلها برونو فيرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

تشكيل البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم 

حراسة المرمى: دي كوستا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، فيجا، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: جواو نيفيس، برونو فرنانديز، فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جونزالو راموس، رافاييل لياو.

ويفتقد منتخب البرتغال خدمات القائد كريستيانو رونالدو بعدما تحصل على بطاقة حمراء، يوم الخميس الماضي، في مباراتهم ضد أيرلندا، حيث فازت الأخيرة بهدفين دون رد.

"هبقى زيك وعمري ما هنساك"، ابن محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيل والده

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

ويحتاج منتخب البرتغال إلى تحقيق الفوز ضد أرمينيا من أجل التأهل المباشر، بغض النظر عن نتيجة مباراة المجر وأيرلندا في التوقيت نفسه، وإلا سيحتاج إلى الاعتماد على غيره.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، في حين أن أرمينيا لديها 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

