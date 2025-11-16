موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي في يناير

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، من رحيل ناصر منسي مهاجم الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتلقى ناصر منسي أكثر من عرض خلال الأيام الماضية في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك خلال الموسم الجاري.

موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي

وقال المصدر إن جون إداورد المدير الرياضي لنادي الزمالك لا يمانع في رحيل ناصر منسي عن الزمالك في يناير المقبل.

وأكد: جون إدوارد يريد رحيل ناصر منسي على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي كي يستعيد مستواه ويعود مرة أخرى للأبيض.

فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك

وحرص الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بعد العودة من الراحة السلبية.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

وغاب عن التدريبات كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول، ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب، كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.

مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

