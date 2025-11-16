الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي في يناير

ناصر منسي
ناصر منسي
18 حجم الخط

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، من رحيل ناصر منسي مهاجم الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتلقى ناصر منسي أكثر من عرض خلال الأيام الماضية في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك خلال الموسم الجاري.

موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي 

 وقال المصدر إن جون إداورد المدير الرياضي لنادي الزمالك لا يمانع في رحيل ناصر منسي عن الزمالك في يناير المقبل.

وأكد: جون إدوارد يريد رحيل ناصر منسي على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي كي يستعيد مستواه ويعود مرة أخرى للأبيض.

 

 فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

مران الزمالك 

وحرص الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بعد العودة من الراحة السلبية.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

وغاب عن التدريبات كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول، ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب، كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي 

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك ناصر منسي اخبار الزمالك ناصر منسي مهاجم الزمالك

مواد متعلقة

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

أخبار الرياضة اليوم: رسالة مؤثرة من نجل محمد صبري.. مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين.. وتفاصيل قرعة كأس مصر

"هبقى زيك وعمري ما هنساك"، ابن محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيل والده

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

الزمالك يعلن تغيير اسم "بطولة الأكاديميات" لـ كأس محمد صبري

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

في غياب الدوليين، الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

المزيد
الجريدة الرسمية