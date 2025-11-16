كاف يعلن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب في أفريقيا 2025

الأحد 16/نوفمبر/2025 - 08:10 م 11/16/2025 8:10:36 PM

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025.

وضمت القائمة، وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر، محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب.

وقاد بوبيستا منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

بينما قاد محمد وهبي منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

