رغم تواجده بالقائمة النهائية، محمد صلاح يغيب عن حفل الأفضل بأفريقيا لهذا السبب

كشف مصادر، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، من حضور حفل الأفضل في أفريقيا 2025 المقرر إقامته في المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025.

وضمت القائمة النهائية، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا وجالطة سراي التركي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

هل يحضر محمد صلاح حفل الأفضل في أفريقيا 2025

وأكدت المصادر أن محمد صلاح استقر على عدم السفر إلى المغرب لحضور حفل الأفضل في أفريقيا نظرا لأن حظوظ أشرف حكيمي في حصد الجائزة أكبر منه بسبب البطولات الجماعية التي حققها مع باريس سان جيرمان.

وأشارت المصادر إلى أن حكيمي هو الأقرب لحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025 بعد حصده 5 ألقاب جماعية مع باريس سان جيرمان وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال الفرنسي، كأس السوبر الأوروبي، في المقابل حصد محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي فقط.

موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد ومكان إقامة نسخة 2025 من جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل في العالم.

وأكد الكاف أن الحفل سيقام في الرباط بالمغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، لتكريم أفضل اللاعبين في العالم.

سيبدأ حفل توزيع جوائز الكاف 2025 في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي / 18:00 بتوقيت جرينتش / 20:00 بتوقيت القاهرة.

يُكرّم هذا الحفل اللاعبين والمدربين الأفارقة الذين تميّزوا بأداءٍ مميزٍ مع أنديتهم ومنتخباتهم، بالإضافة إلى تكريم الأندية والمنتخبات الوطنية التي شهدت عامًا استثنائيًا.

من بين الجوائز:

أفضل لاعبة أفريقية (سيدات) 2025

جائزة أفضل لاعب أفريقي (رجال) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025

جائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال وسيدات) 2025

منتخب العام (رجال وسيدات) 2025

نادي العام (رجال وسيدات) 2025

أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025





