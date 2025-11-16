الأحد 16 نوفمبر 2025
جاتوزو يعلن تشكيل إيطاليا أمام النرويج في كأس العالم 2026

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
تصفيات كأس العالم، أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب النرويجي، مساء اليوم على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل إيطاليا ضد النرويج 

وجاء تشكيل إيطاليا أمام النرويج كالتالي:

الصورة

موعد مباراة إيطاليا والنرويج 

تنطلق مباراة إيطاليا والنرويج في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا أمام النرويج 

تذاع مباراة إيطاليا ضد النرويج عبر قناة  beIN sports HD1.

ويتصدر منتخب النرويج المجموعة برصيد 21 نقطة، ويقترب فريق إيرلينج هالاند من حسم التأهل المباشر للمونديال.

ولكي تضمن إيطاليا التأهل المباشر، عليها الفوز بفارق 9 أهداف أمام النرويج، وهو أمر مستحيل نظريًا خاصة أن إيطاليا تحتل الوصافة برصيد 18 نقطة ومع قوة منتخب النرويج بالتصفيات.

 

وفشلت إيطاليا في التأهل لآخر نسختين من كأس العالم، روسيا 2018 وقطر 2022، ويأمل جينارو جاتوزو في إعادة إيطاليا للظهور من جديد بالمونديال.

 

وتنص لائحة تصفيات كأس العالم على اللجوء لفارق الأهداف في حالة تساوي فريقين في النقاط.

وبالتالي في حالة فوز منتخب إيطاليا أمام النرويج في الجولة الأخيرة سيتساوى الفريقان في النقاط، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.

وتتفوق النرويج في فارق الأهداف بـ17 هدفا بعدما سجل منتخب النرويج  33 هدفا واستقبال 4 بفارق أهداف 29، فيما سجل منتخب إيطاليا 20 هدفا واستقبل 8 أهداف بفارق أهداف 12.


وبالتالي تحتاج إيطاليا إلى الفوز بفارق 9 أهداف أمام النرويج من أجل التأهل، مما يجعل الأمر محسوم نظريا بتأهل النرويج، وانتقال الآزوري إلى الملحق.

وتقام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم  بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

الجريدة الرسمية