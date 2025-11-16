البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

18 حجم الخط

تأهل منتخب البرتغال، إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره أرمينيا، بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

أهداف مباراة البرتغال وأرمينيا

افتتح منتخب البرتغال التسجيل عن طريق ريناتو فيجا في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل أرمينيا عن طريق إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 18، ثم رد البرتغال بهدفين متتاليين عن طريق جونزالو راموس وجواو نيفيس في الدقائق 28 و30، ثم سجل جواو نيفيس الهدف الرابع في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء سجلها برونو فيرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب البرتغالي 4 أهداف عن طريق برونو فيرنانديز "هدفين"، جواو نيفيز وكونسيساو.

تشكيل البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: دي كوستا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، فيجا، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: جواو نيفيس، برونو فرنانديز، فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جونزالو راموس، رافاييل لياو.

وافقتد منتخب البرتغال خدمات القائد كريستيانو رونالدو بعدما تحصل على بطاقة حمراء، يوم الخميس الماضي، في مباراتهم ضد أيرلندا، حيث فازت الأخيرة بهدفين دون رد.

وكان منتخب البرتغال، يحتاج إلى تحقيق الفوز ضد أرمينيا من أجل التأهل المباشر لكأس العالم، بغض النظر عن نتيجة مباراة المجر وأيرلندا، وهو ما حدث بالفعل بعد الفوز بنتيجة 9-1.

بذه النتيجة يحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، في حين أن أرمينيا لديها 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

