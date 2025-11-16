محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025.
وضمت القائمة، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا وجالطة سراي التركي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا