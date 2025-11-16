الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال

طارق قنديل
طارق قنديل
18 حجم الخط

 قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي. 

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

أوزبكستان تطيح بكرواتيا وتتأهل لدور الـ16 في كأس العالم للناشئين

إصابة زيزو تصدم الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

الترسانة يخطف فوزا ثمينا أمام راية في دوري المحترفين

الإنتاج الحربي يتعاقد مع حسام عبد العال لقيادة الفريق في دوري المحترفين

الأهلي ينتظر التقرير الطبي لـ زيزو بعد إصابته الأخيرة

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

توروب يطلب تقريرا شاملا عن شبيبة القبائل استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

قبطية تفوز بالعمرة في قرعة للتضامن

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية