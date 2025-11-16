أهلي 2005 يضرب الزمالك بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

18 حجم الخط

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزا كبيرا اليوم الأحد على ضيفه الزمالك، بنتيجة 3ـ0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب النادي بمدينة نصر.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أهلي 2005 المباراة إلي 18 نقطة من الفوز في 6 مباريات وخسارتين، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز علي الزمالك 3ـ0 مسجلًا 19 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

الجهاز الفني لـ أهلي 2005

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

