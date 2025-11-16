تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم منتخب فرنسا، على نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة 3-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على بملعب "توفيق بهراموف" بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة فرنسا وأذربيجان

افتتح رينات داداشوف التسجيل لـ أذربيجان في الدقيقة 4، فيما رد منتخب فرنسا بثلاثة أهداف عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 17، وأكليوش في الدقيقة 30، وتورام في الدقيقة 45+1.

تشكيل فرنسا ضد أذربيجان

حارس المرمى: تشالفييه.

الدفاع: مالو جوستو- إبراهيما كوناتي- لوكاس هيرنانديز- ثيو هيرنانديز.

الوسط: زائير إميري- نكونكو- تورام.

الهجوم: أكليوتشي- إيكيتيكي- ماتيتا.

مباراة فرنسا وأذربيجان

وكان منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، حسم تأهله بالفعل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد.

وتتصدر فرنسا مجموعتها برصيد 13 نقطة، ويحل منتخب آيسلندا في المركز الثاني، ويليه أوكرانيا في المركز الثالث وكلاهما يملك 7 نقاط، فيما تتذيل أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة لقاء أذريبجان وهم مانو كونيه وإدواردو كامافينجا وكيليان مبابي، حيث عادوا لأنديتهم روما وريال مدريد على الترتيب.

ويغيب ثنائي ريال مدريد، كامافينجا ومبابي بسبب الإصابة، وكونيه يغيب للإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام أوكرانيا في المباراة الماضية.





القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأذربيجان



تذاع مباراة فرنسا أمام أذربيجان عبر قناة beIN sports HD1.

