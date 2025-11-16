الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

فرنسا
فرنسا
18 حجم الخط

تقدم منتخب فرنسا، على نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة 3-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على بملعب "توفيق بهراموف" بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة فرنسا وأذربيجان 

افتتح رينات داداشوف التسجيل لـ أذربيجان في الدقيقة 4، فيما رد منتخب فرنسا بثلاثة أهداف عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 17، وأكليوش في الدقيقة 30، وتورام في الدقيقة 45+1.

تشكيل فرنسا ضد أذربيجان 

حارس المرمى: تشالفييه.

الدفاع: مالو جوستو- إبراهيما كوناتي- لوكاس هيرنانديز- ثيو هيرنانديز.

الوسط: زائير إميري- نكونكو- تورام.

الهجوم: أكليوتشي- إيكيتيكي- ماتيتا.

 

مباراة فرنسا وأذربيجان 

وكان منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، حسم تأهله بالفعل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد.

 

وتتصدر فرنسا مجموعتها برصيد 13 نقطة، ويحل منتخب آيسلندا في المركز الثاني، ويليه أوكرانيا في المركز الثالث وكلاهما يملك 7 نقاط، فيما تتذيل أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة لقاء أذريبجان وهم مانو كونيه وإدواردو كامافينجا وكيليان مبابي، حيث عادوا لأنديتهم روما وريال مدريد على الترتيب.

ويغيب ثنائي ريال مدريد، كامافينجا ومبابي بسبب الإصابة، وكونيه يغيب للإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام أوكرانيا في المباراة الماضية.


 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأذربيجان 


تذاع مباراة فرنسا أمام أذربيجان عبر قناة beIN sports HD1.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا آذربيجان فرنسا ضد أذربيجان كاس العالم 2026 أهداف مباراة فرنسا وأذربيجان

مواد متعلقة

إيكيتيكي يقود هجوم فرنسا ضد أذربيجان في تصفيات كأس العالم

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي في يناير

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

أخبار الرياضة اليوم: رسالة مؤثرة من نجل محمد صبري.. مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين.. وتفاصيل قرعة كأس مصر

"هبقى زيك وعمري ما هنساك"، ابن محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيل والده

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

الزمالك يعلن تغيير اسم "بطولة الأكاديميات" لـ كأس محمد صبري

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

من القرآن والسنة، حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية