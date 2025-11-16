الأحد 16 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

اعرفى عدد الوجبات التى يحب أن يتناولها الأبناء يوميا

التغذية السليمة هى أساس صحة الكبار والصغار وهى تساعد فى بناء أجسام الصغار وقوة عضلاتهم، لذا تحرص الأمهات على تغذية الأبناء جيدا.

والتغذية السليمة تعنى تقديم الطعام الصحى فى المنزل خلال الوجبات الرئيسية على مدار اليوم ومنع الوجبات السريعة التى ليس لها قيمة غذائية.

عدد الوجبات الرئيسية للأبناء 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إنه يجب أن يتناول الصغار من عمر 5 أعوام وحتى 19 عاما، 4 وجبات رئيسية على مدار اليوم بمعدل وجبة كل 5 ساعات ويجب أن تكون الوجبات منتشرة فى المنزل ومتنوعة وتحتوى على البروتينات والنشويات والمعادن والفيتامينات لضمان بناء أجسام قوية والحفاظ على قوة جهاز المناعة وتجنب الأمراض التى تتعلق بالنحافة وضعف النمو.

وأضاف نزيه، يجب عمل الوجبات الرئيسية فى مواعيد ثابتة يوميا والحفاظ على هذه المواعيد بدون نقص أو زيادة، وفى حالة رفض الابن تناول طعامه فى أي وجبة يجب منع تقديم أي طعام له إلا فى الوجبة التى تليها حتى يعتاد على احترام الطعام ومواعيده.

ممنوع تقديم السناكس 

وعن السناكس، قال نزيه، قديما كان لا يوجد سناكس فهى موضة ليس أكثر فالطعام كما ذكرنا 4 وجبات وتقدم الفاكهة بين الوجبات ليس أكثر وذلك لأن السناكس يؤثر على شهية الصغار ويمنعها من تناول الطعام الأساسي فى الوجبة الرئيسية، لذا يحب عدم تقديم السناكس، كما يجب منع تقديم الطعام المصنع بجميع أنواعه وأشكاله والاكتفاء بالطعام البيتى، وذلك حفاظا على صحة ومناعة أفراد الأسرة من الكبار والصغار.

أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته

txt

أكلات يجب تناولها على مدار الأسبوع لرفع مخزون الحديد بالدم

التغذية السليمة الوجبات الرئيسية عدد الوجبات الرئيسية السناكس صحة الصحة الدكتور مجدي نزيه

