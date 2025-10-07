احذري، أكلات تدمر مناعة طفلك وصحته

مع انخفاض حرارة الطقس تحرص كل أم على زيادة عدد قطع الملابس للصغار حفاظا على مناعتهن، هذا بجانب التغذية السليمة.

وللأسف هناك بعض الأكلات التى تقدمها الأمهات للصغار بهدف التغذية، ولكن فى الحقيقة هذه الأكلات تضر بصحة الطفل وتضعفه.

أكلات تدمر مناعة طفلك وصحته

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك أكلات تؤثر على مناعة الطفل وصحته، لذا يجب الامتناع عن تقديمها حفاظا على صحته، ومن هذه الأكلات:

السكريات والحلويات الجاهزة، مثل الشيكولاتة، والبسكوت، والعصائر المعلبة، وجميعها تحتوى على سكر مكرر بنسبة عالية، والسكر يضعف نشاط كرات الدم البيضاء التي تحارب الميكروبات، ما يجعل جسم الطفل أضعف أمام أي دور برد أو عدوى، لذا يجب منع تقديمها واستبدالها بالفواكه الطبيعية مثل البرتقال والجوافة والكيوي، وهى غنية بفيتامين “سي” المهم للمناعة.

أكلات تدمر مناعة طفلك وصحته، فيتو

الأكلات المقلية والوجبات السريعة

والبطاطس المقلية، والناجتس، والبرجر الجاهز، جميعها تحتوي على دهون مهدرجة ومواد حافظة تسبب التهابات داخل الجسم وتقلل مناعة الطفل مع الوقت، لذا يفضل تحضيرها في البيت بزيت صحي مثل زيت الزيتون أو عباد الشمس وبطريقة الشوي بدل القلي.

العصائر والمشروبات الجاهزة

حتى لو مكتوب عليها “طبيعي”، معظمها غنى بالسكر وألوان ونكهات صناعية، وهى تجهد الكبد والجهاز المناعي، لذا يجب منعها واستبدالها بعصير فريش محضر في البيت بدون سكر، أو ماء.

الخبز د الأبيض والمكرونة البيضاء

والكربوهيدرات المكررة، وهى تتحول بسرعة لسكر في الجسم، ما يقلل من كفاءة المناعة، لذا امنعيهم واستبدالهم بالخبز الأسمر أو الشوفان، أو المكرونة الكاملة.

منتجات "الأطفال" الصناعية مثل، اللبن المنكه أو السيريلاك الجاهز، ومنه أنواع كثيرة غنية بالسكر والنشاء ومثبتات طعم غير صحي، لذا امنعيها وحضري وجبات بسيطة وطبيعية في البيت مثل زبادي طبيعي بالفواكه المهروسة، أو شوفان بالحليب.

المعلبات واللانشون والسوسيس

بها مواد حافظة ونترات، وهى ثؤثر على المناعة على المدى الطويل، لذا امنعيها واستبدليها صدور فراخ مشوية، أو تونة طبيعية بدون زيت، أو بيضة مسلوقة.

