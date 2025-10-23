الخميس 23 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

كيف تكون نباتيًا بطريقة صحية وآمنة؟ معهد التغذية يوضح

النظام النباتي
النظام النباتي

أكد المعهد القومي للتغذية أن اتباع النظام الغذائي النباتي لمدة أسبوع يمكن أن يكون مفيدا للصحة، لكن يجب أن يتم بشكل مدروس وتحت إشراف طبي، لتجنب أي نقص في العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن النظام النباتي يعتمد على تناول الخضراوات، والفواكه، والبقوليات، والمكسرات، والحبوب الكاملة، مع الامتناع عن المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، والبيض، والعسل، ومنتجات الألبان.

فوائد اتباع النظام النباتي 

وأشار إلى أن اتباع هذا النظام لفترة قصيرة قد يساعد في تحسين عملية الهضم، وتقليل الالتهابات في الجسم، وخفض مستويات الكوليسترول، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والجهاز الهضمي.

اضرار النظام النباتي 

وحذر المعهد القومي للتغذية من  الاستمرار في النظام النباتي لفترات طويلة قد يؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين (ب12) الذي يسبب نقصه الإرهاق ومشكلات في الأعصاب، بالإضافة إلى الحديد والزنك والكالسيوم وفيتامين (د)، ما قد يؤثر على صحة العظام والمناعة.

ونوهت الدراسات التي استعرضها المعهد إلى أهمية أن يكون النظام النباتي مخططًا بعناية وتحت إشراف طبيب أو أخصائي تغذية، مع استخدام المكملات الغذائية المناسبة لتعويض الفيتامينات والعناصر المفقودة، لضمان تحقيق أقصى استفادة صحية دون أضرار

وكان المعهد القومي للتغذية حذر من الإقبال المتزايد على الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، مؤكدًا أنها من أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع معدلات السمنة وأمراض القلب بين فئات المجتمع المختلفة.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن كثيرًا من الأشخاص يلجأون إلى الطعام الجاهز بدافع الراحة والسرعة، إذ لا تتجاوز مدة تحضيره 45 دقيقة، إلا أن هذه الراحة الموقتة قد تكلفهم صحتهم على المدى الطويل.

اضرار الوجبات الجاهزة 

وأشار  إلى أن الوجبات الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، فضلًا عن استخدام المطاعم دهونًا مهدرجة غنية بـ"الدهون المتحولة" التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

عبدالغفار: تقليل العشوائيات والتلوث البصري والسمعي يعزز الصحة الجسدية والنفسية

قد تكلفهم صحتهم، معهد التغذية يحذر من الوجبات التي لا تتجاوز مدة تحضيرها 45 دقيقة

ودعا معهد التغذية المواطنين إلى تقليل الاعتماد على الأطعمة الجاهزة وتجربة تحضير وجبات خفيفة وصحية في المنزل، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الحفاظ على الصحة، فاختيار الطعام بعناية اليوم يعني حياة أطول وصحة أفضل غدًا.

