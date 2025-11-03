التغذية السليمة لمرضى الذئبة الحمراء للحماية من مضاعفات المرض

الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية الشهيرة التي تنتشر عادة بين الفتيات بشكل كبير، وللاسف لها أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة.

والذئبة الحمراء مرض مزمن ليس له علاج نهائي وللاسف يدمر الكلى والعظام ولكن إذا تم التعايش مع المرض تحت إشراف طبى يأمن المريض مضاعفاته.

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، أن مريض الذئبة الحمراء يحتاج إلى نظام غذائي سليم ومتوازن مناسب لحالته الصحية سواء كان فى المرحلة الأولى من الإصابة أو فى بداية هجماتها أو فى حالة متأخرة أو فى حالة تعب الكلى نتيجة الكورتيزون.

مضاعفات الذئبة الحمراء

وأضافت هدير، أن علاج الذئبة الحمراء يعتمد بشكل أساسي على الكورتيزون وللاسف على المدى الطويل من تناول الكورتيزون تحدث مشاكل فى الكلى والعظام ويصاب المريض بالسكرى، لذا يجب التغذية السليمة مع العلاج لضمان تجنب مضاعفات المرض ومضاعفات الكورتيزون.

الذئبة الحمراء

نظام غذائي مناسب لمرضى الذئبة الحمراء

وتابعت، أن هناك نظام غذائي يجب على مرضى الذئبة الحمراء اتباعه، وهو على النحو التالي:-

منع جميع المعلبات والمصنعات خاصة العصائر والمشروبات الغازية.

منع الأملاح واللحوم المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم حفاظا على صحة الكلى.

الامتناع عن اللحوم الحمراء والحصول على البروتين من خلال الأسماك الدهنية والدجاج بدون جلد والبيض.

الإمتناع عن البوتاسيوم والفسفور والصوديوم خاصة فى المرحلة المتأخرة من الإصابة لأن هذه العناصر تضر الكلى والعظام.

الامتناع عن منتجات الدقيق الأبيض والسكريات لتقليل فرص الإصابة بالسكري خاصة أن الكورتيزون مع الوقت يسبب السكري.

الاهتمام بتناول البقوليات ومنتجات الألبان.

تناول المكملات الغذائية المهمة تحت إشراف طبى مثل الزنك والحديد والكالسيوم وفيتامين د والأوميجا 3 والسيلينيوم، وذلك تحت إشراف الطبيب المعالج، وهذه العناصر تعزز من قوة جهاز المناعة ما يساعد في تقليل نوبات المرض.

محاولة الابتعاد عن أشعة الشمس لأنها تزيد من فرص حدوث هجمات المرض.

