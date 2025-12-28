5 صور ترصد آثار الأمطار بشوارع المنصورة وجهود شفطها لعودة الحركة لطبيعتها

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية موجة أمطار غزيرة وتقلبات جوية ضربت أرجاء المحافظة وخاصة مدينة المنصورة.

رئيس غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال شفط مياه الأمطار الناجمة عن موجة الطقس غير المستقر

وتابع محمد أميـــن الدمـــرداش، رئيس حي غرب المنصورة، مع الدكتور أحمد عرفة، نائب رئيس الحي، أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي عقب موجة الطقس غير المستقر التي تعرضت له المحافظة مساء أمس وهطول الأمطار الغزيرة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والمرافق

وذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، والتعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، وضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة آثار هطول الأمطار، والتأكد من سحب أي تجمعات للمياه قد تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والجانبية والميادين بنطاق المحافظة.

توزيع وانتشار معدات الحملة الميكانيكية بالشوارع والميادين

حيث تم توزيع وانتشار معدات الحملة الميكانيكية وفرق العمل اليدوية فى النقاط الحيوية بالشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى، لضمان سرعة تصريف المياه عبر بالوعات الأمطار وكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار المتواجدة من خلال المعدات المنتشرة بشوارع الحى.

المراجعة الدورية لجميع أعمدة الإنارة للتأكد من عزلها تمامًا

ومن جانبه شدد محمد أميـــن الدمـــرداش، رئيس حي غرب المنصورة، على ضرورة المراجعة الدورية لجميع أعمدة الإنارة للتأكد من عزلها تمامًا وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن فرق العمل ستظل مرابطة في الشوارع حتى الانتهاء تمامًا من كسح كافة آثار الأمطار وتأمين الطرق.

رئاسة الحي تعمل بكامل طاقتها البشرية والمعدات

وأشار "الأمين" إلى أن رئاسة الحي تعمل بكامل طاقتها البشرية والمعدات لضمان عدم تأثر الحركة المرورية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لسرعة التدخل في الحالات الطارئة، مع تكثيف الجهود في الشوارع الجانبية والميادين العامة لضمان عودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.

