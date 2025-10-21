قد تكلفهم صحتهم، معهد التغذية يحذر من الوجبات التي لا تتجاوز مدة تحضيرها 45 دقيقة

حذر المعهد القومي للتغذية من الإقبال المتزايد على الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، مؤكدًا أنها من أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع معدلات السمنة وأمراض القلب بين فئات المجتمع المختلفة.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن كثيرًا من الأشخاص يلجأون إلى الطعام الجاهز بدافع الراحة والسرعة، إذ لا تتجاوز مدة تحضيره 45 دقيقة، إلا أن هذه الراحة الموقتة قد تكلفهم صحتهم على المدى الطويل.

الوجبات الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر

وأشار إلى أن الوجبات الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، فضلًا عن استخدام المطاعم دهونًا مهدرجة غنية بـ"الدهون المتحولة" التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف المعهد القومي للتغذية أن وجبة واحدة جاهزة قد تحتوي على كمية من الصوديوم تفوق احتياج الجسم اليومي، مما يجعلها عبئ على القلب والكليتين، ومع تكرار تناولها يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في سن مبكرة.

ودعا معهد التغذية المواطنين إلى تقليل الاعتماد على الأطعمة الجاهزة وتجربة تحضير وجبات خفيفة وصحية في المنزل، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الحفاظ على الصحة، فاختيار الطعام بعناية اليوم يعني حياة أطول وصحة أفضل غدًا.

