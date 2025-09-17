مخاطر تقديم اللحوم المصنعة والمقليات في لانش بوكس المدرسة

تحضير اللانش بوكس من مهام كل أم يوميا طوال فترة الدراسة وهذه المهمة يجب أن تكون محضرة بعناية حفاظا على التغذية السليمة للطفل وتركيزه ونشاطه طوال اليوم الدراسي.

ومؤخرا ظهرت عادات سلبية فى تحضير اللانش بوكس الخاص بالمدرسة حيث يلاحظ أن الأطفال يصطحبون معهم لحوما مصنعة ومقليات وأكلات دسمة دون وعى من الأمهات بمدى مخاطر ذلك.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن إعداد اللانش بوكس للأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأمهات، لأنه يجب أن يوفر للأبناء الطاقة والمواد الغذائية الضرورية خلال يومهم الدراسي، لكن الكثير من الأمهات والآباء يلجؤون أحيانا إلى تقديم اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والسلامي، أو الأطعمة المقلية كالناجتس والبطاطس المحمرة، لسرعة تحضيرها وقبول الأطفال لها، وعلى الرغم من سهولتها، فإن لهذه الأطعمة مخاطر صحية ونفسية على المدى القصير والطويل.

مخاطر تقديم اللحوم المصنعة فى اللانش بوكس

وأضافت مرام، أن من مخاطر تقديم اللحوم المصنعة فى لانش بوكس المدرسة:-

ارتفاع نسبة المواد الحافظة، حيث تحتوي اللحوم المصنعة على النيتريت والنترات للحفاظ على اللون والنكهة، وهذه المواد قد تتحول داخل الجسم إلى مركبات ضارة ترتبط بزيادة خطر بعض أنواع السرطان عند الإفراط في استهلاكها.

وزيادة الأملاح، حيث أن السلامي، اللانشون والهوت دوج تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، ما قد يرفع ضغط الدم مع مرور الوقت ويؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية حتى لدى الأطفال.

دهون مشبعة وكوليسترول، وأغلب اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة، ما يساهم في تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر السمنة وأمراض القلب في المستقبل.

ضعف القيمة الغذائية، بالمقارنة مع اللحوم الطازجة، تكون اللحوم المصنعة أقل في البروتينات عالية الجودة، وأقل في الفيتامينات والمعادن المهمة لنمو الدماغ والجسم.

اللانش بوكس

مخاطر تقديم المقليات فى لانش بوكس المدرسة

وتابعت، أما عن مخاطر تقديم المقليات فى لانش بوكس المدرسة:-

سعرات حرارية عالية، والقلي يزيد من محتوى الطعام بالسعرات والدهون، ما يرفع احتمالية زيادة الوزن والسمنة لدى الطفل، خصوصا إذا تناولها بانتظام.

دهون ضارة أى دهون متحولة، والقلي العميق قد ينتج دهون متحولة تؤثر في صحة القلب، وتضعف المناعة، وتزيد خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

ضعف التركيز والنشاط، والوجبات المقلية الثقيلة تجعل الجسم يستهلك طاقة كبيرة في الهضم، ما يقلل من نشاط الطفل ويؤثر على تركيزه أثناء الحصص الدراسية.

زيادة خطر مشاكل الجهاز الهضمي، والمقليات قد تسبب الإمساك أو عسر الهضم لدى بعض الأطفال، خاصة مع غياب الألياف والخضروات في وجبتهم.

بدائل صحية للانش بوكس

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك بدائل صحية للحوم المصنعة والمقليات لتقديمها فى اللانش بوكس مايضكن صحة الأبناء طوال فترة الدراسة، منها:-

بروتينات طبيعية، وهى موجودة فى الفول والبيض والجبن القريش.

مصادر الكربوهيدرات الجيدة، وهى موجودة في خبز الحبوب الكاملة أو التورتيلا المصنوع من القمح الكامل.

خضروات وفواكه طازجة، مثل شرائح الخيار والجزر والفلفل الملون، مع تفاح أو عنب أو برتقال.

دهون صحية، مثل مكسرات غير مملحة، أو زبدة الفول السوداني الطبيعية، أو الأفوكادو المهروس.

