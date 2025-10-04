5 أكلات ممنوع تناولها يوميا حفاظا على الصحة

الصحة نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب الحفاظ عليها، من خلال التغذية السليمة والنوم المنتظم، ولكن في عصرنا الحالي للأسف انتهت العديد من الأمراض التي تدمر الصحة.

وذلك نتيجة إهمال تناول الطعام الصحي المحضر في المنزل والإقبال أكثر على الوجبات السريعة والمقليات والحلويات ما يدمر الصحة.

5 أكلات ممنوع تناولها يوميا حفاظًا على الصحة

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك 5 أكلات ممنوع تناولها يوميًّا حفاظًا على الصحة، منها:

الجبن ذات اللون الأصفر بأنواعه خاصة الرومي لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة والبكتيريا الضارة، ما يؤثر في صحة القلب والكبد والكلى.

التونة المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق وهو يعد سموم بالجسم ما يسبب أمراض خطيرة.

المقليات خاصة البطاطس المقلية بأنواعها والطعمية والفرايد تشيكن وغيرها لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة وهى دهون ضارة تسبب أمراض القلب والضغط والسكر والسمنة.

المعجنات مثل الكرواسون والباتيه والدوناتس والقرص وغيرهم لأنها تحتوى على الدقيق الأبيض والسكريات والدهون وجميعها تسبب الأمراض المزمنة وتضعف المناعة.

اللحوم المصنعة بأنواعها مثل اللانشون والسجق والبرجر وغيرهم لأنها تحتوى على مادة نترات الصوديوم وهي مادة كيميائية مسرطنة ومع تناول هذه الأطعمة يوميا تزداد فرص الإصابة بأمراض السرطان.

أكلات ممنوع تناولها يوميا حفاظا على الصحة

وأضافت مرام، أنه يجب الإقلال في تناول هذه الأطعمة من حيث تناولها مرة أو اثنتين في الشهر ليس أكثر من ذلك، ومن الأفضل منعها تمامًا حفاظًا على الصحة.

وتابعت، أنه يجب تناول أكلات صحية محضرة في المنزل في الوجبات الرئيسية الثلاثة مكون من البروتين والخضراوات والفاكهة والبقول ومنتجات الألبان وان يكون الخبز محضر من الحبوب الكاملة وليس الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الأبيض، وذلك لتفادي أي مخاطر صحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.