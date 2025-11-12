أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته

18 حجم الخط

تهتم الأمهات كثيرا بتقديم كل ماهو صحى للأطفال حفاظا على صحتهم من حيث تقوية المناعة والعضلات والعظام والنمو بشكل صحى والحماية من أنيميا فقر الدم.

لذا تحرص الأمهات على تقديم اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبقول والخضراوات والفاكهة باستمرار للاطفال حفاظا على صحتهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التنوع فى تقديم الطعام أمر ضرورى ويجب التركيز على الأكلات المهمة حفاظا على صحته، مع العلم ان كل شيء يزيد عن حده ينقلب عكسه بمعنى تقديم الأطعمة بحدود ودون إفراط.

أكلات مهمة الإفراط منها يضر بصحة الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أكلات مفيدة لكن الإفراط فيها يضر الأطفال، منها:-

منتجات الألبان، والحليب كامل الدسم قبل عمر عام يمكن أن يسبب حساسية أو مشاكل هضمية، وبعد هذا العمر زيادة كمية اللبن الحليب يمكن أن تؤدي إلى نقص امتصاص الحديد.

الجبن والزبادى أكلات مهمة، ولكن بكمية كبيرة يمكن أن يسببوا إمساك أو زيادة وزن غير صحية.

الجبن المملح أو المطبوخ مثل الكيري أو الشيدر بهم صوديوم ودهون عالية.

الأرز والمكرونة والخبز الأبيض، وهى مصدر طاقة جيد، لكن الكمية الكبيرة منهم يسبب إمساك وزيادة الوزن كما أنها قليلة الألياف.

البطاطس المهروسة، إذا تم قليها أو تم إضافة والزبد بكثرة لها، تتحول لسعرات حرارية عالية وتفقد قيمتها الغذائية.

الشوفان جيد للأطفال ولو زيادته تسبب غازات وانتفاخات.

العسل ممنوع تقديمها قبل سنة، وبعد هذا العمر يقدم بكمية صغيرة فقط.

التمر غنى بالفيتامينات، لكن الإكثار من تناوله يسبب إمساك وتسوس أسنان.

الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش، غنية بالسكر، ويمكن أن تسبب إسهال وتسوس.

الموز ممتاز للطاقة، لكن الزيادة منه تسبب إمساك.

المانجو والعنب ذات فائدة عالية ولكن بهم نسبة سكر عالية لذا يجب تناولهم بكميات صغيرة فقط.

الحمضيات مثل البرتقال، والجوافة، والكيوي، فهى غنية بفيتامين C، ولكن الإكثار منها يسبب حموضة أو التهابات فموية.

الجزر والبطاطا غنية بفيتامين A، لكن الزيادة يمكن أن تسبب اصفرار الجلد.

السبانخ والبنجر مفيدين، لكن في الرضع يسببوا زيادة فى نترات الدم فهى خطر قبل 8 شهور على الأطفال.

البقوليات مثل العدس، والفول، والحمص، هى مفيدة، لكن الإكثار منها يسبب غازات وانتفاخات.

البيض ممتاز، لكن الزيادة منه قد يسبب حساسية أو دهون زائدة.

الدجاج واللحوم مفيدة، بشرط أن تطهى جيدا والكمية تكون مناسبة لعمر الطفل.

الأسماك مصدر أوميجا 3، لكن يوجد أنواع يجب تجنبها مثل التونة أو الماكريل بسبب الزئبق.

العصائر الطبيعية، بها نسبة عالية من السكر، والأفضل تقديم الفاكهة الكاملة.

المكسرات مفيدة بعد عمر سنتين لتجنب الاختناق، ولا يجوز تناولها بكمية كبيرة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين، لكن يجب أن تكون ذات نوع طبيعي وبدون سكر، وتقديمها بكمية صغيرة جدا.

الحبوب المحلاة (الكورن فليكس)، مكتوب عليها “مدعمة”، لكنها غنية بالسكر.

