أعراض مرض السيبو وأسباب الإصابة به وطرق العلاج

أعراض مرض السيبو، مرض السيبو من الأمراض التى لا نسمع عنها كثيرا وهو انتشر مؤخرا ويصيب الجهاز الهضمي ويسبب مضاعفات عديدة.

وأعراض مرض السيبو، عديدة ومزعجة وتتشابه مع اضطرابات القولون، لذا يجب التشخيص الصحيح للحصول على العلاج المناسب.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن إن مرض السيبو SIBO، يعنى زيادة نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، والجهاز الهضمي يتكون من نوعين من الأمعاء:-

الأمعاء الدقيقة التى يحدث بها امتصاص الطعام والعناصر الغذائية.

الأمعاء الغليظة (القولون)، ويعيش بداخله عدد كبير من البكتيريا بشكل طبيعي ومفيد.

وأضافت سلامة، أنه في حالة السيبو، البكتيريا التي من المفترض أن تعيش في القولون تهاجر إلى الأمعاء الدقيقة، وهناك تبدأ تتكاثر بشكل غير طبيعي، مايسبب مشاكل في الهضم وامتصاص الطعام، وأشخاص عديدة يختلط عليهم الأعراض بين السيبو والقولون العصبي، لأن الأعراض متشابهة.

أعراض مرض السيبو

وتابع، ومن أعراض السيبو:-

انتفاخ شديد في البطن

كثرة الغازات

الم البطن أو وجع بعد الأكل.

إسهال أو إمساك أو تبديل بينهم

تعب وإرهاق عام

فقدان وزن بدون سبب واضح في بعض الأحيان

نقص فيتامينات خاصة B12 وD

أسباب الإصابة بـ SIBO

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه في الطبيعي، الأمعاء الدقيقة تتحرك بطريقة منظمة تطرد أي بكتيريا زيادة، ولكن في حالة السيبو يحدث خلل يجعل البكتيريا تظل موجودة وتتكاثر، وذلك بسبب:-

بطء حركة الأمعاء مثل حالات القولون العصبي أو السكر

استخدام مضادات حيوية لفترات طويلة

نقص حمض المعدة الذى يقتل البكتيريا الداخلة مع الطعام.

مشاكل في الصمامات بين الأمعاء الدقيقة والغليظة.

جراحات سابقة في الجهاز الهضمي.

علاج مرض السيبو

واضاف اخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب الكشف الطبى لتشخيص الحالة وبدء العلاج، والذى يكون كالتالي:-

مضاد حيوي مخصص ضد نوع البكتيريا.

نظام غذائي محدد لتقليل الأكلات التى تغذي البكتيريا.

تحفيز حركة الأمعاء بأدوية أو أعشاب تساعدها على العمل بشكل طبيعي.

تعويض الفيتامينات والمعادن التي خسرها الجسم.

علاج السبب الأساسي مثل السكري أو بطء حركة الأمعاء.

أكلات يجب تقليلها فى حالة الإصابة بالسيبو

وتابع، أن هناك أكلات يجب تقليلها فى حالة الإصابة بالسيبو لتقليل حدة الأعراض، منها:-

البقوليات (عدس، فول، حمص)

البصل والثوم

منتجات الألبان التى تحتوى على اللاكتوز.

السكريات والفواكه بكثرة

الورقيات

أكلات يجب الإكثار منها لعلاج السيبو

البروتينات مثل الفراخ، والسمك، واللحم.

خضروات سهلة الهضم مثل الكوسة، والخيار.

الأرز أو البطاطس باعتدال.

