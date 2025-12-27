جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

18 حجم الخط

يعد جامع بانقوسا أحد المساجد الشهيرة والتاريخية في حلب القديمة، كما يعد أحد رموزها التاريخية، ويقع جامع بانقوسا العريق إلى الشرق من باب الحديد بمسافة لا تزيد على ستين مترا، وبني جامع بانقوسا العريق في القرن الثامن الهجري (الـ14 الميلادي) وقد قام ببناء المراحل الأولى منه الخواجة "خاص بك" بـالعهد المملوكي، وأكمل بناءه أهل الخير، وفيما يلي نستعرض معكم معلومات عن جامع بانقوسا العريق وأسمائه وكيف وصل إليه أثر النبي؟



أسماء مسجد بانقوسا

بعد وفاة الخواجا "خاص بك" أكمل أهل الخير بناء الجامع وعمروا له منارة وبلّطوا صحنه بالرخام الأصفر. وسموه الجامع الجديد حيث إن جامع الحدادين والذي بني قبله سمي جامع العتيق. وسمي فيما بعد جامع بانقوسا نسبة للمحلة.

وفي سنة 828 هـ. انشأ الشيخ أحمد بن موسى السعدي زاوية ورباطًا في الجهة الشرقية من القبلية، ودفن في هذه الزاوية. وهي الآن داخلة في أملاك خان القطن المجاور للجامع.

وفي شمال الجامع إلى جهة الغرب دورات مياه ينزل إليها بدرج تسمى الباسطية. أنشأها نائب حلب سودون المظفري الظاهري. وكان نائبًا للسلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق.

وفي الجامع آثار منها: ضريح في الزاوية الشمالية الغربية للصحن. ولكن أبو ذر صاحب كنوز الذهب في تاريخ حلب، والذي عمر الجامع في زمنه لم يذكر ذلك الضريح، ولم يذكره أيضًا كثير من المؤرخين.كأبي ابن الشحنة المتوفي سنة 890 هـ.

ومن الآثار داخل الجامع أيضًا.في القبلية إلى يسار المحراب قطعة من الحجر مبنية في الجدار لونها أزرق فيها أثر كف قيل إنه كف النبي صلى الله عليه وسلم أثرت في هذا الحجر.وأثر هذا الكف طبيعي. والحجر لونه أزرق يشبه الحجر الذي في بلاد الحجاز والله أعلم.

أهمية مسجد بانقوسا العريق

وتنبع أهمية هذا الجامع من مكانته التاريخية العريقة ويثال إن هنا: أثرا موجودا لسيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم في هذا الجامع، وهو عبارة عن حجر بشكل دائري قطره حوالي/30 سم/ لمسه الحبيب "المصطفى" بيده الشريفة اليسرى ولا يزال موضع أصابعه عليه الصلاة والسلام محفورا على الحجر، وقد وضع هذا الحجر عند الجهة اليسرى من المحراب وحوله حجر دائري كتبت عليه آيات قرآنية، وعلى الجهة اليسرى من الحجر لوحة معلقة كتب عليها البيتان الشعريان التاليان:

لأصابع المختار في هذا الحجـر آثار خيــــرات يقينا بالبصــــر

فالثم مواضع كفه إن كنت مـــن أهل المحبة تنج من كل الضرر

ويقصد الناس من معظم مناطق محافظة "حلب" ومن خارج المحافظة هذا الحجر من أجل التبرك به والصلاة في هذا الجامع الذي يمتاز أيضا بمئذنته العالية.

وعن طريقة وصول الحجر إلى هذا الجامع التقى روى إمام جامع "بانقوسا" فضيلة الشيخ "حسين كنو" فقال: «القصة التاريخية الواردة إلينا عبر كتب التاريخ تقول بأن شخصا من "داغستان" كان يحج بيت الله الحرام، وهناك سمع بالحجر فاشتراه بثمن كبير ليأخذه معه إلى بلده، وأثناء عودته مرَ في مدينة "حلب" عند الجامع وكان وقتها بناء الجامع متوقف لأسباب لا يعلمها أحد، فتم إكمال بناء الجامع ووضع الحجر في صدر الجامع عند المحراب ولم ينقل إلى "داغستان" كما كان مخططا له.

وقد نظم الشيخ "محمد أبو الوفا" صاحب منظومة "أولياء حلب" المدفون بمقبرة "الصالحين" قصة نقل هذا الأثر إلى جامع "بانقوسا" شعرًا في عدة أبيات، وقد علقت هذه الأبيات بالقرب من الأثر الشريف».



قدسية كبيرة

وفي عام 2014، سقط برميل متفجر على جامع بانقوسا ما أدى إلى تهدم عدد من الأروقة والغرف الداخلية، بينما لا تزال مئذنته شاهدا على تاريخه حتى اليوم.

