أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين أوغندا وتنزانيا في الشوط الأول

منتتخب أوغندا، فيتو
منتتخب أوغندا، فيتو
أمم إفريقيا 2025، إنتهى الشوط الأول من مباراة أوغندا ضد تنزانيا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بحساب المجموعة الثالثة ببطولة أمم افريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب 

 

تشكيل أوغندا أمام تنزانيا 

وكان بول بوت المدير الفني لـ منتخب أوغندا قد أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة تنزانيا وجاء على النحو التالي:

وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: أونيانجو خط الدفاع: سيمكولا – سيبيك – بوبوسي – ماتو خط الوسط: موتيابا – بابا – أوبيتا – أوكيلو خط الهجوم: سسيموجابي – كايوندو.

منتخب تنزانيا، فيتو
منتخب تنزانيا، فيتو

تشكيل تنزانيا أمام أوغندا

في المقابل، أعلن ميجيل جاموندي المدير الفني لمنتخب تنزانيا تشكيلة فريقه لمواجهة أوغندا في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2025 وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: زوبيري فوبا

الدفاع: هاجي منوجا - باكاري موامنيتو - ابراهيم حمد - محمد حسين

الوسط: تارين الارخيا - نوفاتوس ديسماس - فيصل سالوم - ألفونسي مسانجا - سيمون مسوفا

الهجوم: كيلفين جون.

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

نتائج منتخبا أوغندا وتنزانيا في الجولة الأولى

كان منتخب أوغندا خسر لقاء الجولة الأولى أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين خسر منتخب تنزانيا أمام نيجيريا بهدفين مقابل هدف، لذلك يسعى كل منهما لتحقيق فوز الأول في لقاء اليوم للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 

