الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج

حمض المعدة، فيتو
حمض المعدة، فيتو

المعدة هي بيت الداء والدواء معا داخل الجسم لأن أي طعام يدخل الجسم يؤثر بشكل عام في الصحة سواء بالسلب أو الإيجاب لذا يجب ضبط نوعية الطعام المتناول.

وأي مشكلة بالمعدة تؤثر في الجسم بشكل عام، لذا يجب تناول أطعمة لا تؤثر في المعدة من حيث القرح أو جرثومة المعدة وغيرهم.

فوائد حمض المعدة 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن سر الصحة العامة في المعدة وحمض المعدة فكلما كان حمض المعدة قوي كلما استطاع الجسم التخلص من السموم والبكتيريا وجرثومة المعدة وغيرهم من الأمراض التي تؤثر في صحة الجسم.

وأضاف سلامة، أن الله سبحانه وتعالى جعل حمض المعدة قوي حتى يستطيع هضم الطعام خاصة البروتين وإذابته حتى يستفاد الجسم منها وكذلك السيليكا المهمة للشعر والأظافر وغيرهم من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي حمض المعدة مهم للصحة يجب الحفاظ عليه.

مخاطر انخفاض حمض المعدة 
مخاطر انخفاض حمض المعدة 

أكلات تضعف حمض المعدة 

وتابع، أن حمض المعدة يقل ويضعف مع التقدم فى العمر، وهناك أكلات تعجل بضعف وقلة حمض المعدة، منها:

  • المعجنات
  • السكريات
  • جميع منتجات الدقيق الأبيض

 

مخاطر انخفاض حمض المعدة 

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه هذه الأكلات التي ذكرناها والسلوكيات الخاطئة الخاصة بالغذاء تضعف حمض المعدة، ما يسمح بمرور الأمراض المزمنة والمناعية إلى الجسم مثل أمراض القلب والضغط والسكر والروماتويد وغيرهم، لذا يجب تجنب هذه الأكلات لتجنب هذه الأمراض التي تهدد الصحة.

 

نصائح لتقوية حمض المعدة 

وأضاف أخصائي التغذية، أنه يمكن دعم حمص المعدة وتقويته من خلال الامتناع عن الأكلات التي ذكرناها بالأعلى، هذا بجانب تناول خل التفاح على فترات، حيث يكفي ملعقة على كوب ماء، وهي يقوي حمض المعدة بشكل كبير ما يحافظ على الصحة العامة.

txt

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة في شهر واحد فقط

txt

أعراض وطرق العدوى بجرثومة المعدة عند الأطفال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمض المعدة أكلات تضعف حمض المعدة مخاطر انخفاض حمض المعدة المعدة صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة من الأسباب إلى الوقاية والعلاج

علاج قرحة المعدة، الأعراض والأسباب والعلاج الطبيعي

علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت

5 نصائح لتجنب الحموضة بعد أكل اللحوم (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

كل ما تريد معرفته عن الدنماركي جيس ثورب المرشح لتدريب الأهلي

إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب غزة

بعد إخلاء سبيله، دفاع أدهم سنجر يتقدم بطلب جديد ضد صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

ساعات معدودة، ترامب يحدد موعد الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

باسم يوسف: أمريكا "يحكمها ناس تانية غير الحكام" وأجبرنا على دفع ضرائب لدعم إسرائيل (فيديو)

مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads