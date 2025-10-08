مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج

المعدة هي بيت الداء والدواء معا داخل الجسم لأن أي طعام يدخل الجسم يؤثر بشكل عام في الصحة سواء بالسلب أو الإيجاب لذا يجب ضبط نوعية الطعام المتناول.

وأي مشكلة بالمعدة تؤثر في الجسم بشكل عام، لذا يجب تناول أطعمة لا تؤثر في المعدة من حيث القرح أو جرثومة المعدة وغيرهم.

فوائد حمض المعدة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن سر الصحة العامة في المعدة وحمض المعدة فكلما كان حمض المعدة قوي كلما استطاع الجسم التخلص من السموم والبكتيريا وجرثومة المعدة وغيرهم من الأمراض التي تؤثر في صحة الجسم.

وأضاف سلامة، أن الله سبحانه وتعالى جعل حمض المعدة قوي حتى يستطيع هضم الطعام خاصة البروتين وإذابته حتى يستفاد الجسم منها وكذلك السيليكا المهمة للشعر والأظافر وغيرهم من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي حمض المعدة مهم للصحة يجب الحفاظ عليه.

مخاطر انخفاض حمض المعدة

أكلات تضعف حمض المعدة

وتابع، أن حمض المعدة يقل ويضعف مع التقدم فى العمر، وهناك أكلات تعجل بضعف وقلة حمض المعدة، منها:

المعجنات

السكريات

جميع منتجات الدقيق الأبيض

مخاطر انخفاض حمض المعدة

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه هذه الأكلات التي ذكرناها والسلوكيات الخاطئة الخاصة بالغذاء تضعف حمض المعدة، ما يسمح بمرور الأمراض المزمنة والمناعية إلى الجسم مثل أمراض القلب والضغط والسكر والروماتويد وغيرهم، لذا يجب تجنب هذه الأكلات لتجنب هذه الأمراض التي تهدد الصحة.

نصائح لتقوية حمض المعدة

وأضاف أخصائي التغذية، أنه يمكن دعم حمص المعدة وتقويته من خلال الامتناع عن الأكلات التي ذكرناها بالأعلى، هذا بجانب تناول خل التفاح على فترات، حيث يكفي ملعقة على كوب ماء، وهي يقوي حمض المعدة بشكل كبير ما يحافظ على الصحة العامة.

