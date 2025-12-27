أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، انتهت مباراة السنغال أمام الكونغو الديمقراطية بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الكبير بمدينة "طنجة"، في قمة مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول في الدقيقة 61 عن طريق سيدريك باكامبو

هدف الكونغو جاء من هجمة منظمة من لاعبي الكونغو بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها ثيو بونجوندا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من سيدريك باكامبو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأدرك ساديو ماني هدف التعادل للسنغال في الدقيقة 68

هدف السنغال، جاء بمجهود فردي عن طريق إبراهيم مباي في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاها بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من ساديو ماني بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

منتخب الكونغو الديمقراطية، فيتو

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحد، حيث ارتفع رصيد السنغال إلى أربع نقاط من فوز وتعادل، ليحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يملك نفس الرصيد

طاقم حكام لقاء السنغال والكونغو الديمقراطية

أدار مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الرابعة الحكم الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه مواطناه المساعدان عباس زهروني وعادل البنا، والحكم الرابع مصطفى غربال، بينما تم اختيار الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود عاشور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.