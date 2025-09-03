هيئة الدواء تسحب تشغيلات من مستحضر "Futapan" لعلاج قرحة المعدة والحموضة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن سحب وتشديد الرقابة على تشغيلات من المستحضر الدوائي Futapan 40mg وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلة رقم 24093006 للمواصفات القياسية المعتمدة بمعامل الهيئة.

ويستخدم Futapan كدواء فعال في علاج حالات الحموضة والتهابات المعدة وما ينتج عنها من قرح سواء في المعدة أو في الأمعاء.

وأكدت الهيئة في منشور رسمي لها لشهر سبتمبر 2025، أن الإجراءات التصحيحية المتخذة تشمل سحب المستحضر من الأسواق، ووقف تداوله، وتحريزه، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشددت الهيئة على الصيادلة والمستهلكين أنه في حالة وجود أي شكوى تخص المستحضر، يتم التواصل مباشرة مع هيئة الدواء المصرية من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

كما أوضحت أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

