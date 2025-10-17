استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة

الثوم من الخضروات الشهيرة والمهمة التى لها فوائد علاجية عظيمة، وكان يستخدم منذ القدم فى الطب القديم، كما أن نكهته المميزة تجعله أساسيا فى الطهى.

وتناول الثوم يوميا يقوى المناعة ويحارب الخلايا السرطانية بالجسم ويعزز من صحة القلب ويحمى من الخلطات، وينظم مستوى السكر بالدم ويخفض الكوليسترول.

وجرت العادة على تناول الثوم على الريق ظنا أن فوائده تكون أعلى دون وعى بمدى بمخاطر ذلك أو نفعه على الصحة.

فوائد الثوم

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن الثوم متضاد حيوية طبيعي يحتوى على صيدلية متكاملة وتناوله يوميا يحمى من جميع الأمراض وينقي الدم والكبد من السموم ويعزز صحة القلب والشرايين ويحمى من الجلطات، لذا يجب تناوله نيئا وباستمرار.

فوائد الثوم

مخاطر تناول الثوم على الريق

وأضاف نزيه، أن تناول الثوم على الريق يدمر المعدة ويسبب القرح سريعا لأن أحماض الثوم عالية تتفاعل مع المعدة وتسبب التقرحات والالتهابات، لذا يجب تناوله مع الطعام أو بعد وجبة الإفطار حتى لا يؤثر بالسلب على جدار المعدة.

شروط تناول الثوم

وتابع، أن تناول الثوم سليم ليس له أى فوائد لأن المادة اللامعة التى تحيط باليوم تمنع الجسم من امتصاصه لذا يجب تقطيع الثوم وتناوله أو تناوله مفروم، ويجب تناوله نيئا مثل تقطيعه مع السلطة الخضراء أو فى سلطة الزبادي أو مع الباذنجان المخلل أو بجانب الطعام حسب الرغبة، لأن طهى الثوم يفقده قيمته الغذائية وزيوته الطيارة المهمة للجسم، لذا يفضل تناوله نيئا ومع الطعام وليس صحيحا وليس على الريق لتحقيق أعلى استفادة منه بدون أى أضرار جانبية.

