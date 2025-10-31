احذري، التوتر يسبب الإصابة بجرثومة المعدة

جرثومة المعدة من الأمراض التى تنتشر فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة الإقبال على الطعام الجاهز وإهمال تناول الطعام فى المنزل وأسباب أخرى عديدة.

وجرثومة المعدة للأسف من الأمراض التى لها أعراض مزعجة ومضاعفاتها خطيرة، وتطول مدة العلاج ولكنها ضرورية لذا يحرص المريض على العلاج حفاظا على الصحة.

لماذا يسبب التوتر جرثومة المعدة

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، إن التوتر والضغط النفسي والقلق سبب أساسي للإصابة بجرثومة المعدة، وذلك بسبب:

جرثومة المعدة

التوتر والضغط العصبي يرفعون هرمون الكورتيزول بالجسم مايضعف المناعة ويجعل الجسم غير قادر على مقاومة جرثومة المعدة. التوتر يقلل من إفراز حمض المعدة الذى تعمل على تعقيم المعدة من الداخل وقتل اى جراثيم أو بكتيريا، ولكن قلته يجعل المعدة قلوية وهى بيئة مناسبة لنمو جرثومة المعدة. التوتر يضعف المناعة ويزيد الالتهابات بالجسم ما يمنح جرثومة المعدة فرصة للنمو داخل المعدة. التوتر يؤثر على العصب الحائر مايؤثر بدوره على عملية الهضم والإخراج وبالتالى كثرة الفضلات داخل القولون ما يخلق بيئة مناسبة لنمو جرثومة المعدة. التوتر يؤخر من شفاء جرثومة المعدة لأنه يضعف المناعة وبالتالى يجعل تأثير المضاد الحيوي أقل ما يؤخر من لعلاج جرثومة المعدة.

وأضافت أن هناك أشخاصا لا يتناولون الطعام الا داخل المنزل ولا يقبلون على الأكلات الجاهزة، ورغم ذلك مصابون بجرثومة المعدة، وذلك نتيجة التوتر والضغط النفسي والعصبى ما ذكرنا بالأعلى.

