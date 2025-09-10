أعراض قرحة المعدة وأسبابها ومخاطر الإصابة بها

أعراض قرحة المعدة، قرحة المعدة من الأمراض المنتشرة بين الشباب وكبار السن لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية الخاطئة.

وأعراض قرحة المعدة، عديدة ومزعجة ولها مضاعفات خطيرة، لذا يحرص المرضى على الاهتمام بالعلاج لتجنب مضاعفاتها الخطيرة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن قرحة المعدة من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن تآكل أو تقرح يحدث في بطانة المعدة نتيجة اختلال التوازن بين إفراز الأحماض الهضمية والعوامل الواقية لجدار المعدة، وهذا المرض قد يكون بسيطا إذا عولج مبكرا، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تم إهماله.

أعراض قرحة المعدة

وأضاف العوضي، تختلف أعراض قرحة المعدة من شخص إلى آخر حسب شدة التقرح، ولكن أبرزها:-

ألم في منطقة البطن، غالبا ما يكون الألم في الجزء العلوي من البطن ويزداد بعد الأكل أو عند الجوع.

الشعور بالحرقة أو الحموضة، نتيجة ارتجاع الأحماض المعدية وتهيج بطانة المعدة.

الانتفاخ وكثرة الغازات، بسبب بطء عملية الهضم الناتج عن الالتهابات.

الغثيان أو القيء، وقد يصاحبه قيء دموي في الحالات المتقدمة.

فقدان الشهية ونقص الوزن، نتيجة الخوف من تناول الطعام بسبب الألم.

براز داكن اللون (أسود)، وهو علامة على وجود نزيف داخلي.

الإرهاق والدوخة، بسبب فقدان الدم أو سوء امتصاص الغذاء.

أسباب قرحة المعدة

وتابع، هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة، ومنها:

عدوى بكتيرية، وهي من أكثر الأسباب شيوعا حيث تضعف الغشاء المخاطي للمعدة.

الإفراط في استخدام المسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

الإفراط في تناول الكحول والتدخين، مما يضعف جدار المعدة ويزيد من إفراز الأحماض.

الضغوط النفسية والتوتر، إذ تساهم في زيادة إفراز الأحماض المعدية.

النظام الغذائي غير الصحي، كالإفراط في الأطعمة الحارة والدسمة والمشروبات الغازية.

عوامل وراثية، حيث تزداد احتمالية الإصابة لدى من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

مضاعفات قرحة المعدة

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد أن إهمال علاج قرحة المعدة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

النزيف الداخلي، والذي قد يسبب فقر الدم أو القيء الدموي.

ثقب المعدة، حيث يتكون ثقب في جدار المعدة يؤدي إلى تسرب محتوياتها داخل البطن، وهي حالة طارئة تستدعي التدخل الجراحي الفوري.

انسداد المعدة، نتيجة التقرحات المتكررة التي تسبب تورم في جدار المعدة وتعيق مرور الطعام.

زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، خاصة في الحالات المزمنة المرتبطة.

علاج قرحة المعدة

وأضاف الدكتور محمد، يعتمد العلاج على السبب وشدة الحالة، ومن أهم طرق العلاج:

المضادات الحيوية، وأدوية لتقليل إفراز الحمض المعدي.

مضادات الحموضة لتخفيف الأعراض مؤقتا.

الأدوية الواقية للغشاء المخاطي، لحماية جدار المعدة من الأحماض.

التدخل الجراحي، في الحالات التي يحدث فيها نزيف شديد أو ثقب بالمعدة أو انسداد.

الامتناع عن التدخين والكحول.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة والدسمة والمشروبات الغازية.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من الوجبات الكبيرة.

تجنب التوتر النفسي قدر الإمكان.

طرق الوقاية من قرحة المعدة

وتابع، يمكن تقليل خطر الإصابة أو عودة التقرحات من خلال اتباع النصائح التالية:

الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه وتجنب الأطعمة المهيجة للمعدة.

تجنب الإفراط في استخدام المسكنات، واستشارة الطبيب قبل تناولها لفترات طويلة.

الإقلاع عن التدخين والكحول لتقليل تهيج بطانة المعدة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل التوتر وتحسين الهضم.

الاهتمام بالنظافة الشخصية لتقليل خطر انتقال العدوى البكتيرية.

المتابعة الطبية الدورية خصوصا لمن لديهم تاريخ عائلي أو إصابة سابقة بالقرحة.

